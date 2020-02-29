加州個案入院11天方確診 美防疫惹質疑

州長批令人沮喪 CDC擴檢測範圍

加州的確診患者居於索拉諾郡（Solano County），本月15日入院，19日因病情惡化轉院，現時病情嚴重，需靠呼吸機維生。院方在她轉院當日即要求CDC做病毒檢測，惟由於患者沒有到過中國或接觸已知病例，不符合聯邦政府的檢測條件，因此CDC起初沒批准。CDC最終在23日才同意讓她接受檢測，26日確診，由當初入院計起整個過程長達11天。

加州州長紐森（Gavin Newsom）表示，衛生部門正追查該患者的密切接觸者，包括相關醫護人員，該州至今有至少8400人被列入監察名單。他直斥檢測條件令人沮喪。

CDC周四宣布擴大檢測對象範圍，曾到過伊朗、意大利、日本和韓國而出現呼吸道病徵的人都應接受檢測，不再只限於中國；因急性下呼吸道症狀入院並已排除其他病因的重症患者亦可受檢，但有專家斥這意味未到過有關地區的患者，仍需要病重才可受檢。

工具有限 檢測人數遠較別國低

今次案例引起民眾質疑美國做大規模檢測的能力，目前只有CDC做新型冠狀病毒檢測，每天可處理約400個樣本。不過，CDC表示，截至周三全國只有445人曾接受檢測，數目遠低於其他國家。由於檢測工具有限，加上新型肺炎病徵與流感相似，聯邦政府一直對為所有呼吸道疾病患者做檢測有保留。衛生部長阿扎（Alex Azar）周四表示，最快周一會向全國93個公共衛生實驗室發放改良版的檢測工具。

揭員工乏防護裝 「吹哨」官員被調職

另外，有衛生部高官周三向特別調查辦公室投訴，指當局派人迎接首批從武漢乘包機回國的僑民，包括轄下兒童與家庭管理處的27名員工，卻沒向他們提供適當的防範感染培訓或防護裝備。其代表律師稱，這批員工暫時沒出現感染症狀，事後沒有接受檢測就回到原本工作崗位。她曾向衛生部長辦公室等提出有關憂慮，但當局卻將她調職，並警告若她不接受有關安排即會被解僱。衛生部稱現正調查。

路透社引述官員報道稱，特朗普政府正考慮動用《國防生產法案》，迅速擴大本地生產口罩、手套及防護衣的規模，但有國土安全部官員稱，美國現時生產的防護裝備不多，若依靠國內的生產能力將有一定難度。美國海軍亦向部署亞太地區的第七艦隊發新指引，要求所有停靠過太平洋地區國家的船艦前往其他港口前，須海上隔離最少14天。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社）

（武漢肺炎）