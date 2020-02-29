疫擴最少53國 世衛警戒等級升至最高

歐洲疫情重災區意大利昨新增逾200宗個案，確診人數增至655，死亡人數亦急增至17人。其周邊國家亦出現疫情爆發。法國政府周四（27日）晚公布，當地確診個案一日內由18宗增加逾倍至41宗，新患者均為此前確診者的親屬或密切接觸者。

法國一天增逾倍確診 瑞士禁大型活動

德國增至逾50宗確診，其中人口最多的州份北萊茵-威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia）昨宣布，因一對確診夫婦本月中旬曾出席海恩斯貝格（Heinsberg）地區的慶典活動，約1000人須隔離，區內學校及幼稚園亦將關閉至下周一。中央下令全國16個州政府更新抗疫應變計劃，周四起來自中國等爆發疫情地區旅客須提供聯絡資料，以便追蹤。

瑞士確診人數增至15，當地政府昨宣布，禁止舉行參與人數超過1000人的大型活動，每年吸引數十萬人次的日內瓦國際車展取消。

新西蘭荷蘭冰島現首例 伊朗國會暫停

尼日利亞昨日亦出現首宗確診個案，為撒哈拉以南地區首見疫情，亦是非洲第3宗案例。患者為一名意大利人，周二（25日）由米蘭飛抵尼國西南部經濟重鎮拉各斯（Lagos），目前情况穩定。新西蘭一名六旬女子成當地首宗病例，她曾前往伊朗，周三經印尼峇里島返抵奧克蘭後不適確診。荷蘭及冰島亦出現首宗確診。伊朗昨累計確診個案達388宗，當地所有學校停課，國會暫停。蒙古雖未有確診個案，但當地國營傳媒昨報道，總統巴特圖拉噶（Battulga Khaltmaa）訪華後正接受隔離。國際旅遊組織估計，疫情恐令全球旅遊業損失220億美元（約1720億港元）。

世衛總幹事譚德塞周四稱，疫情有可能成為全球大流行，各國應作好準備。世衛1月26日發表的疫情報告稱，在武漢爆發的疫情對全球構成「高風險」，至昨日調高為「非常高」風險，但尚未是「大流行」。

（綜合報道）

（武漢肺炎）