北海道宣布緊急狀態 籲減外出 確診66宗全日本最嚴峻 港團勢取消

主要交通如常 籲遊客勿到多人地方

鈴木昨日表示，由於病例持續增加，疫情「來到最重要關頭」，要遏止疫情擴散，因此從昨天開始到3月19日進入「緊急事態」，呼籲民眾不論老幼，周末都應避免外出，遊客亦應盡量不要到人多的場所。他稱希望藉此「作出緊急請求，向首相安倍晉三直接傳達北海道是日本最多感染者這個實况」。《每日新聞》稱，「緊急事態宣言」並無法律依據，只是知事的「請求」。北海道的主要交通在該段時間如常行駛，全日空、日航等10間航空公司亦表示本周末的航班預計正常。

北海道為全國疫情最嚴重的地區，確診者包括未滿10歲兒童。在安倍周四要求全國中小學停課前，北海道已率先宣布臨時停課一周，鈴木當時說：「也許會有人批評這是反應過度，但我會為這決定負上全責，希望大家體諒及合作。」其果斷作風大獲好評。

室內設施遊客多 病毒易傳播

有專家認為北海道的檢測系統相對完善，故有助發現更多病例。目前北海道的兩間研究所每日最多可處理60項新型冠狀病毒檢測，截至周二有170人受檢。不過札幌保健醫療大學教授小林清一指出，北海道傳播範圍廣泛，有可能是沒自覺症狀的患者令疫情擴散。另外，北海道有多個熱門冬季觀光景點，深受中國及國內遊客歡迎。目前日本有數名確診患者都曾到1至2月舉行的札幌雪祭，包括兩名職員。有專家認為，雪祭這類戶外活動傳播風險雖較低，但患者有可能在酒店及餐廳等觀光設施受感染，而且北海道冬天寒冷，建築的氣密性較高，道內亦有不少避雪的室內休閒設施，有利飛沫及接觸傳播。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，現時該旅行社有兩團在北海道，會到知床、十勝、札榥等城市，行程未受影響，暫定下星期的兩團亦會如期出發。袁轉述在當地的導遊稱，市面氣氛不緊張，但有當地人到超市搶購生活物品。港人梁先生昨抵達東京，原定之後到北海道滑雪，得知當地宣布緊急狀態後，決定臨時取消到北海道的行程，留在東北一帶。

（NHK/北海道新聞/讀賣新聞）

（武漢肺炎）