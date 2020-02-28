違《巴黎協定》 英裁希斯路三跑非法

希斯路機場為歐洲最繁忙機場，每年處理約8000萬名旅客，目前機場有4座客運大樓及兩條跑道。英國政府就是否擴建第三跑道曾掀多番爭拗，最終在2018年批准計劃，惟惹製造噪音、空氣污染、與增加碳排放質疑。約翰遜一直反對擴建，去年大選時曾承諾將會尋求方法阻止機場擴建。法院裁決後，要擴建計劃繼續，運輸部需勾勒新政策讓三跑上馬，但有關部門昨未有表態。

全球首以《巴黎協定》為依據裁決

法院昨裁定，英國政府就擴建計劃發表《機場國家政策聲明》時，並未將《巴黎協定》的氣候變化承諾納入考慮，對聲明造成「法律上的致命錯誤」，因此有關政策並不合法。今次判決被視為反對擴建的環保人士與地方政府一次重大勝利。今次裁決亦是全球首次以《巴黎協定》為依據的裁決，《衛報》稱，裁決可能鼓勵英國及其他地方環保人士對高排放計劃的挑戰。

（路透社/BBC）