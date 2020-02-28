女將克洛布徹成黑馬 盼學克林頓「打不死」

59歲的克洛布徹（Amy Klobuchar）出身明尼蘇達州一個第二代移民家庭，擁有斯洛文尼亞血統。她在芝加哥大學獲法學博士學位，2006年當選明尼蘇達州參議員，為該州首名女性聯邦參議員，並三度連任。她曾受訪稱，女兒出生後因不懂吞嚥而需留醫，自己則在分娩後24小時內被迫出院，不快經歷成為她從政的推動力，今次總統選舉中她亦以改革國內醫療體制為政綱，聚焦於降低藥價等措施，但表明反對進步派提倡由政府買單的全民醫保。上月，《紐約時報》破天荒同時撐她和進步派女將沃倫競逐民主黨總統提名。

宣布參選以來，克洛布徹一直未受注目，更一度受欺凌員工等醜聞困擾，但在敲響民主黨初選戰鼓的艾奧瓦州黨團會議中，排名第5，從一眾非明星參選人中跑出。她在新罕布什爾州初選中更大放異彩，以近20%得票率稍微落後進步派老將桑德斯與同為中間派的黨內新星布蒂吉格。她在選後演說中展示爭勝決心：「你好美國，我是克洛布徹，我會打敗特朗普。」

南卡州黑人票成關鍵

克洛布徹本月7日在競選辯論中的亮眼表現，被視為她在選戰中冒起的重大因素。不過，她在上周六的內華達黨團會議得票卻只得第六。周六的南卡州初選不容有失。她周三到南卡州向一班黑人牧師拉票。南卡州民主黨選民有60%是黑人，黑人向來是民主黨關鍵票倉，前副總統拜登一直跟黑人民權組織關係較好，但克洛布徹欠缺這方面的連繫。當地報章分析，一旦她南卡州失利，暴露其難以爭取黑人支持的弱點，她在下周二14州初選的「超級星期二」勢更難打。

競選團雜牌軍 乏資金

《金融時報》分析，克洛布徹的競選團隊迄今仍是拉雜成軍，只靠丈夫、女兒及一名奧運冰壺隊教練助選，不像對手有名人背書，其競選資金截至去年12月僅500萬美元（約3900萬港元），遠少於其對手，難應付全國競選活動。

雖然不少選民明言對拜登等候選人失望而轉投無名氣與財力支持、僅靠毅力行事的克洛布徹，但有民主黨人向政治新聞網站Politico稱，克洛布徹要與布蒂吉格、拜登以及即將在超級星期二初選中加入戰團的彭博爭取中間選民甚為困難，尤其她似未能鞏固非白人票源，爭勝空間有限。

明報記者

（焦點人物）