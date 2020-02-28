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2020年2月28日星期五
國際要聞
安倍突宣布日本中小學停課 抗疫朝令夕改 學者批「不做不錯」消極主義放任
傳為口罩原材料 多縣現廁紙搶購潮
加州疑現美首宗社區傳播 多國戒備應對全球大流行
韓單日逾500確診 推遲聯合軍演
巴基斯坦
伊朗增百確診 副總統中招
教宗「告病假」惹關注
意疫區首長自我隔離
女將克洛布徹成黑馬 盼學克林頓「打不死」
違《巴黎協定》 英裁希斯路三跑非法
不滿建難民營 愛琴海島民與警衝突
IAEA撐福島核污水入海
馬哈蒂爾：國會下周一選首相
巴基斯坦
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【明報專訊】新型冠狀病毒肺炎已蔓延至6大洲。與伊朗和中國接壤的巴基斯坦在周三出現首兩宗病例，引發當地警戒。圖為巴基斯坦卡拉奇的民眾昨在路邊攤檔買布製口罩。
（法新社）
（武漢肺炎）
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安倍突宣布日本中小學停課 抗疫朝令夕改 學者批「不做不錯」消極主義放任
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