加州疑現美首宗社區傳播 多國戒備應對全球大流行

委彭斯領導抗疫 特朗普淡化危機

特朗普周三率領多名衛生專家在白宮召開記者會，宣布任命彭斯領導抗疫，將與CDC、國立衛生研究院、國土安全部等合作，並直接向總統報告。特朗普在記者會上，一再淡化疫情在美國爆發的危機，「對美國人的風險仍然非常低，我們擁有全球最好的專家」，強調政府已做好一切準備應對。對於CDC周二警告，新型冠狀病毒肺炎在美國社區傳播已經不是會否發生，而是何時發生及多少人有重症，但特朗普樂觀說：「我不認為這是無可避免，疫情有可能會變得更差……但沒有事情不可避免。」

憂成風土病 美專家促製疫苗

不過就在特朗普舉行記者會後不久，CDC宣布國內出現首宗感染途徑不明的確診個案，患者是加州居民，近期沒有到過爆發疫情的國家，也沒有接觸已知確診病人。CDC警告，這可能是美國首宗社區傳播個案。美國范德比爾特大學傳染病專家沙夫納（William Schaffner）表示，若該患者沒與受疫情影響國家人的直接接觸，情况令人不安，「意味還有其他未發現的病例」。

截至周三，美國總確診人數為60人，其中國內確診15宗，另有「鑽石公主」號郵輪返美確診42人等。美國食品和藥物管理局（FDA）生物學評估與研究中心負責人馬克斯（Peter Marks）周三稱，疫情在過去一周由三大洲擴散至六大洲，傳播速度令人憂慮，坦言：「我們須警惕全球大流行（pandemic）的可能性」。他又稱當局期望能於下兩個季度內，研發能投入臨牀試驗的疫苗。美國國家過敏症和傳染病研究所總監福奇（Anthony Fauci）警告，即使疫情減退，明年又可能會重臨，「我們希望能有疫苗」。他預期疫苗最快也要1年至1年半才能準備就緒。

澳啟緊急方案 馬克龍：瘟疫正來

澳洲總理莫里森昨表示，各種迹象表明全球將很快進入大流行階段，當局已啟動緊急方案，包括要求懷疑個案自我隔離、強制隔離已知患者，停課、暫停公共交通及建議民眾在家工作等，但現階段毋須停止大型聚會。當局亦宣布延長針對中國的旅行禁令至下周六，為澳洲政府第3次延長禁令。歐盟亦要求成員國回報應對大流行計劃。法國總統馬克龍昨到巴黎一間醫院時說：「我們正面對危機，瘟疫正來臨。」

警告可失控 譚德塞：關鍵時刻

世衛總幹事譚德塞昨稱，新型肺炎疫情在全球已到關鍵時刻，警告各國若不快速應對，疫情將會失控。

（紐約時報/法新社）

（武漢肺炎）