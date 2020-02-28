傳為口罩原材料 多縣現廁紙搶購潮

大阪痊癒者再度確診

大阪市有確診武漢肺炎的患者痊癒出院後，周三（26日）再度對病毒檢測呈陽性反應，為日本首宗「兩度確診」個案。大阪府政府表示，目前未知是患者體內殘留的病毒增加繁殖，抑或是再度感染所致，當局正聯同國立感染症研究所調查。該患者上月中曾作為導遊接待來自武漢的旅行團，上月底確診，後來好轉出院，本月7日確定病毒檢測結果呈陰性。她出院後一直留家休養，直至19日再度因喉嚨及胸口不適求醫。大阪府知事吉村洋文坦言，今後應對檢測結果呈陰性的出院者將非常困難。

日本醫生會日前表示，有懷疑感染者獲醫生轉介到保健所接受檢測，卻因人手不足等理由被拒。厚生勞動相加藤勝信周三出席眾議院預算委員會時指出，本月18至24日期間，全國平均每日做900次檢測。目前全國每日最多可處理3800宗檢測，有在野黨議員質疑政府未有全力動用資源。

另外，「鑽石公主」號郵輪有91船員和1名乘客的檢測結果呈陰性獲准下船，他們將到埼玉縣隔離14日。當局將在未來數天安排餘下約150名船員下船。

（NHK/讀賣新聞/路透社）

（武漢肺炎）