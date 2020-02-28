安倍突宣布日本中小學停課 抗疫朝令夕改 學者批「不做不錯」消極主義放任

安倍昨在疫情對策本部會議上表示，應盡量減少學童與教職員長期聚集導致集體感染的風險，將要求全國小學、中學、高中及特殊學校等由下月2日起停課至春季假期（3月下旬至4月5日左右）結束為止，入學試、畢業禮等儀式將在實施預防感染措施下舉行，託兒所則將繼續開放。當局亦將呼籲行政部門及私企讓兒童的監護人可較容易休假照顧。

抗疫小組應對慢半拍

疫情自去年12月底在中國爆出以來，日本本土加上「鑽石公主」號的感染人數至今近千，政府防疫措施屢被斥拙劣無力。上月28日日本首現確診個案後，當局一直拒絕向疫情源頭的中國實施全面封關。雖然上月30日已設立抗疫工作小組，但專家小組遲遲在本月16日始首次開會。當局至周一始公布完整抗疫方針，惟僅聚焦於呼籲輕症者留家休養免增醫療負擔。當局亦未有及早籌謀，至全國出現口罩荒，亦屢傳出疑似患者要求受檢測被拒事例。

日本政府處理鑽石公主號手法亦遭抨擊，該船停泊橫濱隔離檢疫期間和之後共逾700人感染。除有傳染病學專家質疑船上未明確區分受污染區域外，檢測、隔離及追蹤措施不足亦造成社區感染風險，甚至曾發生多名未受檢測乘客獲准下船、檢疫人員直接返回原本工作崗位等高風險事件。

地方政府已對中央抗疫政策不滿。上周五（21日）舉行的全國知事會議中，各地方政府曾緊急要求厚生勞動省向地方提供疫情相關資料，惟迄今仍欠奉。同時中央下達的指示不斷變動，令人無所適從。例如安倍周二（25日）宣布基於專家建議的抗疫方針基於公布抗疫方針，表明暫不會一刀切要求全國所有體育文化活動等暫停舉行，惟周三便改稱要求大型活動在未來兩周的控疫關鍵時間暫停舉行。

被指顧慮中國奧運 淡化疫情

抗疫不力令安倍政府民望跌至新低。《產經新聞》周一（24日）公布民調，顯示安倍內閣支持率較上月下降了8.4個百分點至36.2%，不支持率則為46.7%，支持淨值是2018年7月以來首次出現負數。輿論質疑當局顧慮中國國家主席習近平將於4月上旬訪日，加上近年日本經濟日漸依賴中國遊客，導致不願封關，同時為顧及東京奧運而故意避免病毒檢測，壓低確診數字。

上智大學政治學教授中野晃一批評安倍內閣「離地」，至今仍試圖否認疫情和深信疫情會向最樂觀方向發展。他以「日本無法處理武漢肺炎疫情。它能否主辦奧運？」為題投書《紐約時報》，直斥安倍政府對抗疫工作漠不關心，一方面出於不做不錯的消極官僚心態，另一方面安倍跟其親信均是世襲政治的既得利益者，政治勢力不易受動搖，認為安倍政府的無能猶如將抗疫工作轉嫁國民。

學者批政治世襲得益者「離地」

日本國際傳染病中心負責人大曲貴夫向法新社稱，現時日本已來到控制疫情的「十字路口」，未來3周是關鍵，如能控制第二代感染將是非常好的徵兆，讓日本可繼續舉行奧運，否則在大流行下便應三思。

（法新社/路透社/朝日新聞/NHK）

（武漢肺炎）