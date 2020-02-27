民主黨初選辯論搶咪鬥大聲 特朗普團隊：沒一人認真

今次是南卡羅萊納州本周六初選，以及下月3日「超級星期二」前的最後辯論，桑德斯目前在3個州份的初選投票中支持度可觀，選情暫時領先，各參選人深知今次辯論是挽回劣勢的最後機會，結果大家都將矛頭指向桑德斯，他亦自嘲：「今晚我不時聽到自己的名字，我想知道原因。」上次被圍攻的紐約前市長兼富商彭博主動出擊，引述早前有關俄國企圖協助桑德斯出線的報道，稱俄國知道他會在大選輸給特朗普才暗中為他助選，桑德斯則反擊：「若我當上美國總統，相信我，你（普京）將無法再干預美國選舉。」

桑德斯被圍攻翻舊帳

另一名參選人拜登的表現較過往活躍，他引述南卡州2015年發生的教堂槍擊案，批評桑德斯曾於1993年對設立購槍等待期的法案投下反對票，以及在2005年投票支持合法槍械買賣保護法案，讓槍械製造商得以免為重大槍擊案負責。

桑德斯承認那次是「不好」的投票，同時反駁指拜登有份投票授權美國出兵伊拉克。聲勢不俗的布蒂吉格則指桑德斯的政策激進，若桑德斯勝出初選，將意味「特朗普會連任4年」，甚至影響民主黨未來在參眾兩院的選情；同為黨內進步派、一直避免抨擊桑德斯的沃倫則表示，雖然兩人在多方面意見一致，但自己會比對方成為更好的總統。

今次辯論十分混亂，主持人被批未能控制場面，過程突顯民主黨參選人之間的內訌。特朗普的競選團隊把握機會發表聲明，稱民主黨辯論一片混亂，「進一步證明這些候選人沒一個認真，不足以跟特朗普直接競爭」。

南卡羅萊納州特別之處在於擁有大批非裔選民，目前選情遜於預期的拜登一直極力爭取黑人選民支持，尤其他曾出任美國第一任非裔總統奧巴馬的副手，惟最近的民調顯示桑德斯在全國的黑人選民中支持度領先。

（紐約時報/CNN/衛報）