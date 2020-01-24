CDC：美幾可肯定社區擴散

截至周二美國有57宗確診個案，40宗與「鑽石公主」號郵輪有關。由於全球20多國已出現確診個案，CDC認為病毒在美國社區內擴散將無可避免，惟未知影響會是溫和還是嚴重。CDC的免疫和呼吸系統疾病主管梅索尼耶（Nancy Messonnier）在新聞發布會上表示，現在問題已不在於病毒會否擴散，而是何時發生，她指城鎮應制定「社交距離」計劃，例如每班學生分為小組教學或關閉學校，會議等可能要取消，商界亦應安排職員在家工作。衛生部長阿扎（Alex Azar）周二亦向參議院一個小組表示，美國面對病毒不可能滴水不漏。阿扎稱，美國有3000萬個N95口罩應急儲備，但承認庫存不足，警告一旦爆發疫情時醫療人員將需要3億個口罩。

不過，就在梅索尼耶作出警告前數小時，正訪問印度的總統特朗普表示肺炎疫情在美國受控，指僅少數人染病，而且正好轉。白宮經濟顧問庫德洛亦強調疫情受控，不會對經濟造成嚴重傷害。

（紐約時報）

（武漢肺炎）