工業重鎮成疫區 籲暫擱緊縮政策

封城牽動歐洲車廠

在意大利北部米蘭市以南城鎮科多尼奧（Codogno）設汽車電子系統零件工廠的MTA公司，其總裁法爾凱蒂（Antonio Falchetti）接受《紐約時報》訪問時指出，現今全球生產業都是產業生態鏈的一部分，生態鏈其中一部分停擺的話，都會影響整條生產線。他表示，當局在爆發疫情後將科多尼奧幾乎封城，工廠全部停工，這恐令歐洲汽車產業出現零件短缺，這不止是意大利自己的問題，而是牽動歐洲的問題，涉及的車廠包括寶馬、雷諾、標緻和積架等。該公司周一發表聲明，要求政府解封，容許十分之一工人復工，恢復部分產能。

今次爆疫的倫巴第和威尼托地區，佔意大利全國經濟近三分之一，因此疫情勢對意大利經濟構成沉重打擊。羅馬國際社會科學自由大學（LUISS）財經教授博里（Nicola Borri）說：「這真的是意大利工業核心。那兒有數以千計積極參與出口的小企業。這是經濟十分活躍的地區，與德國發展最好的地區可以相提並論。」

副經濟部長：歐盟須準備支援

意大利是「歐豬5國」之一，全國經濟20年來停滯不前，國債嚴重，銀行累積大量壞帳。受歐盟的援助條件約束，意大利必須嚴控公共開支和財赤，這令經濟復蘇更加困難，國家也更加要依賴出口業，今次疫情勢重挫意大利經濟。意大利央行過去一個周末就估計，疫情將令國家經濟增長縮減0.2個百分點。經濟部副部長卡斯泰利（Laura Castelli）周二警告，如果意大利經濟受疫情影響而重創，歐盟必須準備介入，包括在管制意大利財赤上要更具彈性，以及適當時直接提供支援。

（紐約時報/金融時報）

（武漢肺炎）