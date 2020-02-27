防疫失靈民風熱情 意國快速淪陷

「禁航不禁人」成第一錯

意大利第一個錯誤是採取「禁航不禁人」的防疫措施。意大利雖是歐洲第一個對中國採取斷航嚴格措施的國家——在1月30日確定兩名從武漢入境的旅客患新冠肺炎後，意國航空當局翌日暫停中國所有直航班機入境，然而當局並沒機場檢疫、疫區入境隔離等配套措施，變相仍對病毒中門大開。疫區旅客可透過一次或多次轉機入境意國，令海關難以預測旅客行蹤，未能鎖定高風險人士作檢疫或隔離。

正是由於「禁航不禁人」的政策，導致意國防疫的第二個重大問題——至今未能找到「0號病人」，即導致出現首宗境內感染病人的源頭。意國首宗境內感染病人是一名38歲男子，他的社交生活活躍，外界以為他與從中國返國的意籍友人吃飯染病，但調查推翻此猜測。另外，意國首例死亡個案的78歲長者生活單純，當局把矛頭指向小鎮上僅有的8個中國人，其中有幾人剛從中國回來，但8人檢驗都呈陰性。意國對境內感染源頭並無頭緒，更遑論追蹤感染源以作隔離。

「1號病人」等36小時才獲檢測

意大利《晚郵報》報道，指國內疫情大爆發，或與「1號病人」38歲染病男子馬蒂亞（Mattia）在上周三（19日）等候多時才獲檢查有關。報道指馬蒂亞當天到倫巴第一間醫院求診，但整整過了36小時，到翌日下午4時才能接受檢測，再過5小時才確診。報道指出，他被延遲檢測是因他並非近日從中國返回意大利。惟他等候期間與醫護人員、探訪親友，或因而令病毒廣傳，確診者包括其懷孕妻子。

中央社認為，意大利疫情擴張快速的第3個原因，跟其民情風俗有關。意大利是熱情、家庭連結親密的民族，友人見面會先互親臉頰，周日家族常會舉行聚餐，最近恰好又遇上嘉年華節慶，大批民眾在廣場遊行、觀賞表演，都可能成為群聚感染的溫牀。

（中央社/商業內幕）

（武漢肺炎）