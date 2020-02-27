意國成播疫源頭 歐盟多國拒封關 阿爾及利亞巴西等6國失守 患者均曾訪意大利

意大利周二錄得322宗確診，較前一日增逾100宗，昨日再多52宗，其中重災區、北部倫巴第和威尼托地區新增32宗個案，倫巴第更有4名兒童感染，是首次有兒童染疫。意國疫情蔓延鄰國，奧地利接壤意大利的蒂羅爾省（Tyrol），一對年輕意大利夫婦周二確診，是該國首例，兩人上周曾到過意大利的家鄉倫巴第，其中一人在奧地利西部因斯布魯克工作的酒店要暫時關閉。希臘昨日公布首宗確診病例是一名38歲女子，她最近曾前往意大利北部地區旅行。克羅地亞一名男子最近從意大利回國後亦確診，是巴爾幹半島首例；瑞士周二亦確診首宗個案，患者為一名70歲老翁，他10天前曾到過意大利，在米蘭附近參加過活動。至於法國和德國也錄得新確診病例，患者均是最近到過意大利北部。法國昨天一名男子死於新型冠狀病毒肺炎，是首名法國人死亡，本月中該國首名死者為80歲中國遊客。

北非國家阿爾及利亞周二亦首次有人感染，患者為一名意大利男子，本月17日入境，現正接受隔離。南美洲失守個案亦與意大利有關，巴西一名剛從意大利北部回國的61歲男子，初步檢測結果呈陽性。

意國衛生部長：病毒不遵守邊界

因應歐洲疫情蔓延，法國、德國、意大利和歐盟委員會的衛生官員周二在意大利首都羅馬開會，一致認為關閉邊境是一種「不相稱和無效」的措施。意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）說：「我們正在討論的是一種不遵守邊界的病毒。」德國衛生部長施潘（Jens Spahn）表示，鄰國正非常認真看待現時情况，但承認「情况可能會變得更糟」。英國衛生大臣夏國賢表示，無計劃停飛來自意大利的航班，「你看意大利，他們停止所有來自中國的航班，但現在卻成為歐洲疫情最嚴重的國家」。

英國希臘定應急計劃

縱使不封關，但英國對意大利疫情感憂慮，最近到過意大利北部滑雪回國的一群師生，被校方建議在家隔離14天，他們就讀的多間學校也暫時關閉作「深度清潔」。英國衛生當局周二公布應對新型冠狀病毒的應急計劃，一旦病毒變成全球大流行，若一人出現病徵，可能會要求全家人自我隔離；全國學校亦會停課、公共交通工具減少運作和禁止大型集會。該國一份政府內部文件稱，專家估計英國最壞情况是八成國民受感染，死亡人數高達50萬。希臘亦宣布一旦出現大爆發，會關閉公共場所及實施旅遊限制。

（BBC/法新社/衛報）

（武漢肺炎）