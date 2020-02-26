埃及「最後法老」 前獨裁總統穆巴拉克逝世

穆巴拉克（Hosni Mubarak，圖）1月底接受手術，之後留醫深切治療部，周二在開羅的軍方醫院逝世。其家人稱，埃及總統辦公室會為穆巴拉克安排葬禮。總統府昨發表聲明，讚揚穆巴拉克是「軍事領袖和戰爭英雄」，並宣布由周三起全國哀悼3天。

生於1928年的穆巴拉克，少年時加入空軍，1967年參加第三次中東戰爭並指揮空戰，1981年擔任總統，之後4次連任。

執政30年 貪腐不絕

在他執政期間，縱使埃及獲得數十億美元軍事援助，但國家的失業、貧窮和貪污日益嚴重。2011年1月下旬，埃及爆發大規模反政府示威，18天後穆巴拉克被迫下台，兩個月後被捕，他被控串謀殺害239名示威者，2012年被判終身監禁。他其後上訴得直，2017年被判無罪。不過穆巴拉克跟其兩個兒子在2015年因被控挪用公款等罪名，被判囚3年。

許多經歷過穆巴拉克統治的埃及人，都視之為一段獨裁和裙帶資本主義時期。穆巴拉克被推翻後，埃及迎來首次自由民主選舉，屬穆斯林兄弟會相連政黨的穆爾西當選總統，但他一年後於2013年被軍方罷免下台。

（路透社/BBC）