MeToo勝仗 韋斯汀性侵罪成 最高囚29年 婦權組織慶祝：正義新時代

經過6星期的聆訊，7男5女陪審團在近20小時商議後，裁定製片人韋斯汀一項一級刑事性行為、一項三級強姦，即2006年強迫一名女製作助理口交、2013年強姦息影女星，兩項罪名成立。紐約州法律中的一級刑事性行為，是指與對方參與口交或肛交，而對方是被迫、無能力表示同意、不足11歲等；三級強姦是指對方未夠17歲，或在對方無能力同意下作性行為。前者可囚5年至25年，後者可囚4年，即合計最高可囚29年，對67歲的韋斯汀而言將形同終身監禁。不過，對他的一項一級強姦與兩項「掠奪性侵」（predatory sexual assault）這些較為嚴重的指控，包括1990年代初強姦女星安娜貝拉施奧拿，就因證據不足獲裁定無罪。

韋斯汀在宣判後即時還押賴克斯島監獄，至3月11日聽取判刑。辯方律師稱，韋斯汀呆坐聆聽判決後喃喃說：「我無辜的，無辜的，無辜的。美國怎能有這回事？」用輔行架出庭的他被鎖上手銬入獄，但傍晚聲稱因胸口痛和高血壓被送院。

即時還押 下月判刑

韋斯汀的影業公司在荷李活具影響力，曾製作《皇上無話兒》、《寫我深情》等奧斯卡得獎作品。2017年10月《紐約客》報道披露他涉嫌多年來恃權勢侵犯影藝事業婦女，受害者才紛紛打破沉默，在社交網絡以#MeToo標籤等模式指控韋斯汀，更發展成全球反性侵運動浪潮。

總逾80人曾指控韋斯汀，只是部分指控過於年代久遠難以檢控，最後6名受害者在今場訟訴中挺身指證。韋斯汀辯稱性行為是你情我願、指摘控告者是為個人事業博取利益。辯方矢言上訴。

曼哈頓首席檢察官萬斯讚賞出庭指證韋斯汀的女性「改變了歷史進程」。逾300名女性演藝人成立、支援性受害者的「Time's Up」基金會發表聲明，形容裁決標誌「正義新時代」：「各地的性侵犯者和包庇勢力須留意：無得回頭了。」

（法新社/紐約時報/華爾街日報）