日防疫方針出爐 輕症者在家休養

籲企業准在家工作彈性上班

政府指出，目前國內出現多宗感染途徑不明的個案，部分地區更出現小規模的集體感染。為防疫情擴大，當局將向國民、企業及地方機構等及時提供疫症情報，並呼籲國民出現發燒等類似感冒症狀時應休假及避免外出，同時鼓勵企業推行遙距工作及彈性上班時間等措施。當局目前不會一律要求各項大型活動停辦，但如疫情惡化將檢討是否繼續舉行。學校如有需要亦要停課。

千葉健身室恐成傳播溫牀

此外，醫療機構將根據傳染病法，繼續為疑似患者作檢測及追蹤感染途徑。今後患者大幅增加的地區將盡力確保醫療體制用於照顧重症患者，病毒檢測將旨在確定有需要入院治療者的治療方案，而輕症者除了以自行休養原則外，亦將實施分段診症時間、分區診症等措施，一般醫療機構亦可能治療確診者。如地區患者續增，當局或將縮小針對密切接觸者的健康觀察，改為要求他們避免外出等。

日本確診個案持續增加，千葉縣政府昨表示，3名確診者出現病徵後，曾分別在本月15至18日到縣內同一所健身室做運動，目前未知是否經健身室感染。當局正密切監察近600名曾於同一時間到健身室的會員及職員。

（NHK）

（武漢肺炎）