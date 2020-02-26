韓限口罩出口 政府被怨封關不力

韓國昨宣布禁止口罩零售商外銷。口罩製造商的出口限量則不得超出生產的10％；每日生產的五成或以上，須交郵局等公共機構供應國民，並對大邱、慶尚北道清道，低收入和弱勢階層、醫護人員，擴大免費提供口罩。醫用口罩生產商須申報每日產量、出貨量、出口量及庫存量；零售商倘一天內對單一客戶賣一萬個口罩，也要申報售價、銷量及購買方。

韓國現時的口罩產量一天1100萬個，為兩周前的兩倍，惟許多地方依然賣斷市，即使有售，價格也近原來10倍；有商家的5個口罩開價2.3萬韓圜（148港元）。

18韓軍人確診 韓美研縮軍演

韓國昨累計977人確診，新增144宗，亦是連續5天單日確診破百宗。昨日3宗死亡個案，兩人跟新天地大邱教會和清道大南醫院相關，另一人是到韓國就醫的蒙古青年。軍方亦有18人確診，逾9000人要隔離；韓美研究縮小聯合軍演規模。當局昨宣布將全面檢測新天地教會全國21萬教徒。

因應韓國疫情擴散，美國、法國都提高對韓的旅遊警示，建議國民如無必要勿前往。韓國民眾則歸咎政府沒完全對中國封關而導致疫情失控，有網民抨擊政府要看北京政府眼色，恍如中國附屬國、殖民地。總統府青瓦台請願網昨不足一天有多達20.9萬人聯署，要求彈劾總統文在寅。此外，《每日經濟》、《中央日報》等媒體指摘中國接受韓國捐助的口罩等物資，如今卻有聲音要求隔離韓國人，有翻臉不認人之嫌。

韓國陸續出現集體感染隱憂。最新是首爾江東區有8萬至10萬教友的明星教會的一名副牧師和寄居其家的一名親戚證實染病。另外，釜山溫泉教會有23名教友確診；慶尚北道漆谷郡一個殘障人士職業生活中心有22人確診。

（中央日報/韓聯社/Newsis）

（武漢肺炎）