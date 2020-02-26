高調否認疫情 伊朗副衛生部長確診

截至昨日（25日），伊朗官方公布累計確診人數95人，其中16人死亡，是中國以外最多死亡個案的國家，新增確診者還包括周一出席記者會，反駁該國有50人死亡的衛生部副部長兼應對武漢肺炎專責小組組長哈里奇（Iraj Harirchi）。科威特、巴林、阿富汗、伊拉克和阿曼於周一相繼首有確診報告，確診者全部均有伊朗旅行史，黎巴嫩和阿聯酋的確診者也曾到過伊朗，顯示伊朗已成為該區個案的輸出點。阿聯酋昨宣布停止往來伊朗的航班，阿曼一個港口亦暫停進出口往來伊朗的貨物。伊朗衛生部昨呼籲民眾留在家中，免疫情擴散。

穆斯林往來頻繁 恐大規模爆發

《紐約時報》指出，中東的宗教因素為疾病出現大流行提供理想環境。每年區內有數以百萬計穆斯林走訪遍佈伊朗和伊拉克的聖地，每周仍有數以百計的信眾前往伊朗今次疫情的重災區、聖城庫姆（Qom）。伊朗衛生部上周四要求庫姆限制民眾前往市內宗教場所，但到周二早上，仍有大批民眾聚集在名勝之一的法蒂瑪聖陵一帶，觸摸聖陵和禱告。兩伊民眾往來頻繁，每年有百萬計的民眾過境，伊拉克上周六關閉接壤伊朗邊境前，或有大批患者已經入境。英國倫敦大學的倫敦衛生與熱帶醫學院總監皮奧（Peter Piot）形容，中東地區的環境因素，「是病毒大規模爆發的配方」。

專家指出，中東國家大多屬於專制體制，透明度低，政府亦欠缺效率和經驗，部分國家連全套保護裝束也不夠，恐難應對疫情爆發。

（紐約時報）

（武漢肺炎）