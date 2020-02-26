國際抗疫乏協調 衝擊全球化 意國地方中央矛盾激化 歐盟「無疆界」原則受挑戰

意政府欲削地方醫療權 極右反彈

截至昨日（25日），意大利的確診人數已由上周五（21日）的6人激增至超過280人，死亡人數亦達7人，當局對疫情嚴重的北部倫巴第（Lombardy）及威尼托（Veneto）地區實施封城隔離。惟南部西西里島昨亦宣告失守，當地政府公布，一名來自倫巴第的女遊客在當地確診，正入院治療。西班牙加那利群島的特內里費島（Tenerife）周一（24日）有一名意大利醫生對病毒測試呈陽性反應後，他入住過的酒店昨日封鎖，數百名住客和職員要留在酒店內等待病毒檢測。

瑞士首確診 70歲翁曾赴意國

瑞土當局昨日表示，該國南部提契諾州（Ticino）一名70歲老翁確診，成為該國首例。該老翁大約10天前身在意大利，曾在米蘭出席一個活動。

世衛代表昨與意國官員在羅馬會面商討對策。意國總理孔特不點名批評倫巴第一間醫院無依循正確防疫規則，導致疫情蔓延，又稱考慮撤銷地方政府對醫療政策的部分控制權，惹執掌當地政府的極右聯盟黨不滿，斥孔特言論「近乎法西斯」，是「國家之恥」。黨領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）更試圖將疫情歸咎於早前接收非洲難民船，批評孔特保護國家不力，應當下台。

歐盟國家求自保 加強篩檢

今次疫情令歐盟人口自由流動政策受考驗。限制出行事例陸續浮現，奧地利周日（23日）因意國其中一班列車有兩名乘客懷疑染病，一度禁止列車入境。羅馬尼亞周日亦要求一班來自意國的客機所有乘客申報過往行蹤。德國衛生部長施潘稱不排除以任何措施保護國民。英國昨亦呼籲曾前往意大利北部者如出現病徵應自我隔離。

中東等地亦苦於應對疫情加速擴散。伊朗接連爆出確診個案後，鄰國紛紛封鎖邊境。以色列則限制來自日韓等爆發疫情地區的旅客入境。

明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心總監奧斯特霍姆（Michael Osterholm）稱，目前全球防疫工作欠協調，或令疫情廣泛傳播變成全球共同問題，各國應思考如何聯手抗疫。

《外交政策》周一刊載評論指出，當下疫情帶來的恐懼不僅影響醫療決定，亦影響政治局勢。評論稱，正在西方國家冒起、質疑國際規則的極右民粹運動已妨礙各國合作抗疫，同時他們以不實資訊打擊政敵，取得優勢，全球衛生體系恐臨崩潰。

法財長籲反思對華依賴

法國財長勒梅爾（Bruno Le Maire）周二（25日）形容，今次武漢肺炎疫情成為「改變全球化局面的推手」，亦突顯各國對中國「不負責任且不合理」的依賴，應藉機反思全球供應網絡，特別是醫藥及衛生範疇，「我們不能繼續依賴中國提供80%至85%藥物原料」。他亦認為，疫情令中國工業生產減速，將衝擊供給鏈和影響全球經濟增長。

（華爾街日報/紐約時報/法新社）

（武漢肺炎）