日本檢測準則含糊 民眾三度求醫遭拒

厚生勞動省規定，曾與確診患者有密切接觸、曾前往疫區、發燒至37.5℃或以上，或出現疑似肺炎等有必要入院症狀時，便須接受病毒檢測，不過實際上是否檢查卻由醫生判斷。時事通信社報道，一名居於東京的30多歲公務員本月17日高燒39℃，前往醫院時表明曾往台灣，獲安排到諮詢中心，卻被告知他前往地區不屬於檢測範圍。他再到另兩間醫院求醫，亦因設備不足等理由拒絕為其診斷，輾轉終獲診治，證實未受感染。

腹瀉發燒者非檢測範圍

另一名居於東京的29歲男性白領早前與曾往武漢者接觸後，本月12日亦發高燒39℃，並有倦怠及腹瀉等症狀。他與諮詢中心聯絡後，被指並非密切接觸者，要求他到一般醫療機構就診，不過醫院卻拒診，勸他到傳染病專科醫院求醫。都政府發言人指厚生勞動省的說法太含糊，可能造成混亂。醫療管理研究所理事長上昌廣醫生指連日接獲多名有輕微症狀但無法接受檢測者求助，批評當局的安排不當。

（時事通信社）

（武漢肺炎）