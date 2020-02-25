議員指一城50亡 伊朗官方指報道不實

ILNA昨日的報道引述庫姆議員法拉哈尼（Ahmad Amiriabadi Farahani）稱，目前該市已有超過250人正接受隔離，又稱在50宗死亡個案中，最早一宗是在本月13日出現。法拉哈尼強調當地情况「不妙」，批評總統魯哈尼政府控制疫情表現並不成功，護士全沒有合適保護裝備，部分醫護人員更已逃出當地。

伊朗衛生部副部長哈里奇（Iraj Harirchi）昨日在全國直播的記者會反駁ILNA的報道，他說：「我斷然否認這些消息。現在不是作政治對抗的時候。」

世銀「疫症債券」投資者恐損手

另外，伊朗疫情亦隨時首次觸發世界銀行一批疫症債券。鑑於2013年非洲伊波拉疫情造成數以千計民眾喪生、多個窮國苦需救急資金，世銀於2017年首度發行「大流行病債券」（pandemic bond），目的是當發生跨國疫症時，這批債券可作救急之用，其觸發條件包括要最少兩個國家有最少20人死亡。如果伊朗今次死亡人數超過此數，這批債券投資者恐損失慘重。

世銀這種大流行病債券的運作規則是：若不發生嚴重疫症，債券持有者的本金可能部分或全部轉入世銀，用作分配給受疫情影響的發展中國家。債券分兩款，A級針對流感，而較高回報的B級則針對伊波拉和其他病症，其觸發條件也較苛刻，包括一個國家最少250人死亡，另一個國家至少20人死亡，而其中一個國家必須為發展中國家。大流行病債券自發行以來從未被觸發，包括2018年的伊波拉疫情。

世銀目前發行的大流行病債券價值為3.2億美元（約25億港元）。在疫情持續在中國以外蔓延下，這些B級債券價格近日已較年初急跌達三成，反映投資者對這批債券本金可能不保的憂慮。

（夏洛特觀察報/衛報/MarketWatch/華爾街日報）

（武漢肺炎）