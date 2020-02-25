話你知：豬流感定性「大流行」 多國批反應過度惹恐慌

世衛時任總幹事陳馮富珍2010年曾表示，6級機制本意在於不觸發公眾恐慌下，逐漸增加社會對疫情的準備，不過事與願違。世衛其後檢討機制，2013年推出新指引，取消6級警示機制。

大流行期間 美准用「特殊」藥物

大流行（pandemic）沒有客觀標準，一般是指一種傳染病在全球同時威脅大量人口，它往往由全新病毒造成，極容易令人感染，並會透過簡單和持續的方式人傳人。大流行是傳染病規模中最高，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的分級，下面還分別有流行病（epidemic ）、風土病（endemic）和零星爆發（sporadic）。根據CDC，美國食品及藥物管理局（FDA）在大流行期間，或會開始發出「緊急使用權」（EUA）容許醫生使用沒有經FDA批准的藥物診治病人，2009年豬流感大流行時，FDA就曾臨時准許兩種藥物緊急治病。

（綜合報道）

（武漢肺炎）