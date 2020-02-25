話你知：豬流感定性「大流行」 多國批反應過度惹恐慌

【明報專訊】世衛1999年制定6級警示機制，但2009年H1N1人類豬流感疫情後改變有關機制。始於墨西哥的豬流感疫情估計造成最少28萬人死亡，世衛當時認為H1N1在最少兩個世衛地區引起社區感染，而且擴散速度「史無前例」，符合世衛大流行階段第6級，因此在2009年6月11日宣布疫情屬「全球大流行」，要求各國政府全力動員醫療資源，並預備防護及抗病毒藥物等物資，惟最終病毒造成的傷害與一般流感相若，不少國家批評世衛當年宣布豬流感疫情屬全球大流行是反應過度，造成不必要恐慌，並被迫購買大量疫苗等昂貴抗疫物資。
世衛時任總幹事陳馮富珍2010年曾表示，6級機制本意在於不觸發公眾恐慌下，逐漸增加社會對疫情的準備，不過事與願違。世衛其後檢討機制，2013年推出新指引，取消6級警示機制。
大流行期間 美准用「特殊」藥物
大流行（pandemic）沒有客觀標準，一般是指一種傳染病在全球同時威脅大量人口，它往往由全新病毒造成，極容易令人感染，並會透過簡單和持續的方式人傳人。大流行是傳染病規模中最高，根據美國疾病控制及預防中心（CDC）的分級，下面還分別有流行病（epidemic ）、風土病（endemic）和零星爆發（sporadic）。根據CDC，美國食品及藥物管理局（FDA）在大流行期間，或會開始發出「緊急使用權」（EUA）容許醫生使用沒有經FDA批准的藥物診治病人，2009年豬流感大流行時，FDA就曾臨時准許兩種藥物緊急治病。