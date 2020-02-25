關鍵48小時 專家憂「全球大流行」 世衛：已停用2009年疫情分類系統

伊朗傳入 科威特伊拉克首現病例

疫情除了在韓國及意大利蔓延外，中東波斯灣國家多國周一（24日）亦分別宣布首度出現新型冠狀病毒確診個案，其中科威特有3宗，巴林1宗，阿曼兩宗，伊拉克1宗，全部患者都是從伊朗回國。伊朗是目前中東地區中受疫情影響最嚴重國家，有66宗個案和12人死亡，死亡人數是中國以外最多（見另稿）。土耳其、伊拉克、巴基斯坦和亞美尼亞等國均已宣布封鎖接壤伊朗邊境，阿曼亦停飛伊朗。

愛丁堡大學醫學院全球衛生管理計劃總監斯里德哈爾（Devi Sridhar）教授指出，武漢肺炎疫情在過去48小時出現明顯轉向，世衛及其成員政府如今必須考慮改變抗疫策略，由控制疫情擴散改為緩和、降低負面衝擊。有英、法專家亦指出，多宗與中國無明確傳染病學聯繫的確診個案浮現，反映疫情已過渡至社區傳播。世衛總幹事譚德塞上周五（21日）亦首次對各地與中國無明顯關聯的病例激增表示憂慮，警告控制疫情的機會正逐漸收窄，必須迅速行動回應。

港專家不排除大流行 提封城醫藥對策

中大呼吸系統科講座教授許樹昌向本報稱，認為目前未到大流行階段，未來兩周需密切監察韓國疫情，不排除會出現大流行情况。感染及傳染病專科醫生曾祈殷向本報稱，不排除未來會進入大流行階段，關鍵在於各國有否採取合適的防控措施。他指出，如本港進入「大流行」，即已不能用圍堵策略堵截病毒，屆時醫療系統達到非常飽和狀態，本港或需要「封城」，以及停工、停課及關閉公共交通等，防止病毒傳播。他說本港爆發豬流感時會派發藥物特敏福，但新型冠狀病毒要用混合不同抗病毒藥物的「雞尾酒」療法，各人劑量亦不同，難以實行派藥。曾祈殷續指，各國需要加強檢測、盡快找到相連個案、建立迅速通報機制，以及儲存足夠抗病毒藥物應對大流行。

世衛發言人亞沙雷維奇（Tarik Jasarevic）昨回覆本報查詢時表示，世衛自2009年H1N1人類豬流感病毒疫情後，已不再使用當時的6級警示機制（即1級為沒有感染個案，6級為全球大流行）。亞沙雷維奇說，一般而言，全球大流行是指一種能在人與人之間輕易傳播的新病原體在全球爆發，而目前新型肺炎則屬多國出現爆發及密集感染的情况，而部分國家目前已停止傳染。不過他強調疫情仍是國際公共衛生緊急事件，並可能進一步擴散，世衛就疫情的建議維持不變，並將繼續與各國合作遏止病毒擴散。

明報記者

（武漢肺炎）