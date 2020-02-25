特朗普大陣仗訪印度 10萬人集會聽演說

印度總理莫迪昨日在西部古吉拉特邦城市艾哈邁達巴德（Ahmedabad）機場親自迎接特朗普和第一夫人梅拉尼婭落機。特朗普隨後在莫迪安排下，於當地全球最大板球場發表演說，有10萬人在場，部分人載上特朗普面具。特朗普承諾將會跟印度締結「了不起的貿易協議」，並為印度提供「地球上最令人聞風喪膽的軍備」。

印度地區政府近日在機場至板球場沿途的其中半公里路，於兩邊興建新磚牆，有輿論批評是用來「遮醜」遮擋貧民區。外國媒體將這場大會媲美莫迪去年訪美時特朗普安排他在休斯敦舉行的5萬人大集會。演說後，特朗普和梅拉尼婭到被他形容為「世界第八大奇蹟」的泰姬陵欣賞著名日落。

美印近期因貿易問題而關係緊張。特朗普為降低貿易逆差而高舉「美國優先」，莫迪則倡議「來印度製造」，以推動本國經濟。法新社報道，這次雙方可能不會達成廣泛性貿易協定，而是簽署較小型協議，內容涵蓋印度進口哈利電單車、奶製品及國防採購等。另外，雙方協議也可能包括供應6座核反應堆。

特朗普是出名的牛肉愛好者，但印度人視牛為神聖，多數不吃。美國有線新聞網絡（CNN）引述消息人士稱，身為素食者的莫迪已為特朗普安排素食餐。特朗普出發前稱期望歡迎他的盛大場面在美國電視上播出，因這有助抗衡民主黨總統初選的報道，並爭取印度裔選民的支持。

（法新社/路透社/CNN）