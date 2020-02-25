大馬政壇地震 馬哈蒂爾突辭首相 執政「希望聯盟」分裂 外界揣測另組政府

94歲馬哈蒂爾昨天下午兩度覲見國家元首阿卜杜拉，先是提出辭呈並獲接納，後是他接受委任當過渡首相，直至有接任者完成組閣。其辦公室發表的聲明沒披露其辭職原因，也沒提及會否大選或安排接任者。依理，副首相旺阿兹莎（安華妻子）將遞補，很可能成為馬來西亞史上首名女首相。不過馬哈蒂爾2018年大選時曾承諾兩年後交由安華接任，如今事態發展更添變數。

未披露辭職原因 無提接任者

人民公正黨、民主行動黨、土著團結黨和國家誠信黨共組了「希望聯盟」，2018年大選勝出後一同執政，領導土著團結黨的馬哈蒂爾遂成為舉世最年邁、能在卸任後又當選的首相。

馬哈蒂爾想撇掉安華的人民公正黨，再與別的政黨另組「後門政府」之說，在大馬流傳已有一段時日。伊斯蘭黨主席哈迪阿旺去年11月曾稱，有希望聯盟成員向他提出此建議。另有傳聞指，公正黨署理主席阿茲敏跟主導國陣的政黨巫統的22名國會議員會晤，研究籌組由巫統領袖希山慕丁推動的「後門政府」。大馬《中國報》周日報道，消息人士稱多個政黨代表當晚出席了八打靈再也喜來登酒店的一場活動，證明他們達成了與馬哈蒂爾共組「國民聯盟」的交易。

安華周日稱，其政黨內的「叛徒」在跟馬哈蒂爾陣營合作謀求另組政府。人民公正黨的經濟事務部長阿茲敏阿里和另一國會議員袓萊達昨被黨開除，阿茲敏阿里亦透過社交媒體宣布他等11名人民公正黨議員退黨。伊斯蘭黨昨則宣告跟國陣湊夠了129名國會議員，足以組成政府。

民主行動黨秘書長林冠英昨譴責一些希盟領袖及國會議員背信棄義，行為違憲、反民主。行動黨副秘書長倪可敏也斥任何人意圖私下成立「後門政府」，是「違憲、違法及不道德」。大馬人權律師茜蒂卡欣等昨日發起反對「後門政府」聯署。

政治動盪，再加亞洲地區對新型冠狀病毒傳播的擔憂，導致國內外投資者恐慌，紛紛拋售馬股，富時大馬綜合指數暴跌至近9年新低，整天重挫近2.7%。令吉兌美元匯率亦下跌0.9％，為3年來最大跌幅，近6個月來最低位。

（綜合報道）