患漸凍人症 樂高「人仔」之父病逝

前同事：創意豐富如颶風

克努森1968至2000年在Lego任職設計師，1970年代為樂高創作身體與腳可以替換組合的經典小公仔，並在1978年正式推出。樂高設計師兼克努森的前同事彼澤森（Niels Milan Pedersen）讚揚克努森的想像力不可思議，他說：「我們一群人『腦力激盪』（brainstorming）時，他腦袋裏的點子都是颶風等級的。他創意太豐富了。」克努森的妻子瑪麗安娜（Marianne Nygaard Knudsen）說：「樂高積木房子原本是空的，是他畫出這個小公仔。」除了迷你人偶外，克努森亦負責設計部分經典主題，如太空和海盜系列。

據Lego表示，「人仔」的設計除了有黃色臉孔配以中性的微笑表情外，並沒有性別和種族之分，完全由小孩的創意和玩法來決定。

彼澤森上周六（22日）稱，患有俗稱「漸凍人症」（ALS）的克努森入住維澤桑訥（Hvide Sande）一間寧養中心一周後離世。

（法新社/ 中央社）