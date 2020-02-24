接班人再洗牌 默克爾時代恐爛尾

明報記者

默克爾原計劃明年完成任期後卸任總理並退出政壇，並欽點常被以姓名縮寫「AKK」稱呼的克蘭普-卡倫鮑爾前年12月先接任基民盟主席，準備明秋領軍出戰大選以繼任總理。不過，克蘭普-卡倫鮑爾民望低落，也始終無法在黨內累積到足夠權威，令縈繞德國政壇的「K問題」（K來自德文總理一詞的首個字母）遲遲未有明確答案。

這計時炸彈終在本月初圖林根議會的州長推選引爆，極右的「另類選擇黨」（AfD）主動配票，但基民盟未有避忌，繼續支持自民黨人選並令他爆冷勝出，打破二戰後各主流政黨封殺極右勢力染指執政權的默契，激發全國政治風暴。事件反映克蘭普-卡倫鮑爾無力掌控圖林根黨支部，迫使她選擇辭去黨主席，放棄繼任總理，打亂默克爾的政治安排。

接班人暗批默克爾阻礙建權威

在宣布放棄問鼎總理的記者會上，克蘭普-卡倫鮑爾抱怨黨主席和總理「分家」的做法「削弱」基民盟，被視為暗批默克爾堅持完成總理任期，反而嚴重損害其在黨內權威。

默克爾帶領基民盟走向中間路線，早令黨內保守勢力多有不滿。《圖片報》社評稱，克蘭普-卡倫鮑爾「從未有力量或權力去修復默克爾對基民盟造成的損害」，其失敗「顯示只要默克爾仍留在總理位置，基民盟就永遠無法有新開始」。

黨主席總理職位分家 埋逼宮危機

另一名政府高官向《金融時報》稱：「無論是誰繼任，都不會想重演黨主席和總理『分家』的失敗實驗，他們會告訴默克爾，她不可繼續下去。」但也有基民盟資深國會議員質疑，只要默克爾跟下任黨主席關係良好，默克爾沒理由不可完成總理任期。

黨內政敵倘當主席 勢提前大選

目前只有國會外交委員會主席勒特根（Norbert Roettgen）上周二正式宣布參與夏末或秋初舉行的黨主席選舉，而外界另外看好的三大熱門中，除了第一大州北萊茵-威斯特法倫的州長拉舍特（Armin Laschet）被視為默克爾的忠實支持者外，前基民盟/基社盟國會黨團領袖默茨（Friedrich Merz）和現任衛生部長施潘（Jens Spahn）皆屬默克爾的政敵，二人當選都可能逼迫默克爾下台，但鑑於執政聯盟伙伴社民黨必然反對，可能演變成須提前大選的局面。

（世局解碼）