桑德斯內華達大勝 證跨界別吸票力

上周六晚內華達近一半選區有結果，桑德斯以46%得票拋離一眾對手，前副總統拜登以19%列第2，在艾奧瓦意外險勝的布蒂吉格則以15%居第3，沃倫跟克洛布徹則分別得10%及4%。

桑德斯很快便宣布勝出。他上周六晚在得州發表勝利演說，讚揚其「橫跨不同世代及種族」的支持者，並攻擊特朗普，說：「美國人對於一名無時無刻都說謊的總統已經受夠了。」拜登團隊則宣稱今仗標誌着強勢回歸。特朗普在Twitter讚揚桑德斯勝出，但稱他為「瘋子Bernie」。

過去一直有輿論擔心，桑德斯的支持者僅限左翼，未能擴充地盤，但今次內華達選民多元化，桑德斯大勝被指反駁了有關說法。拉美裔佔內華達選民三分之一，據民調機構Edison Research，超過一半拉美裔在選前表明支持桑德斯。 另外，桑德斯亦獲得36%工會人士支持。民調亦顯示，桑德斯的支持者來自多個年齡階層，尤其受年輕人及高學歷白人女性歡迎，而這兩批選民都是11月大選的關鍵。

民主黨總統提名戰第一仗艾奧瓦由於報票App出問題，導致點票延誤；內華達黨團會議今次亦問題多多，有官員和選民投訴投票規則不清、統計故障、計票通報延誤等情况。

（法新社/路透社）

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