赴郵輪前線抗疫 日醫護復原職遭欺凌

被當「病菌」 子女被勸勿上學

災害派遣醫療小組（DMAT）向為醫護人員自願參與，小組近期協助處理乘包機從武漢撤離的僑民，以及登上鑽石公主號郵輪現場執勤等。學會稱，這些前線醫護人員各自返回原屬的醫療機構後，卻遭不當對待，例如有醫護人員被同事當作「病菌」，甚至有人遭上司質疑為何要到抗疫前線工作，要求他就此道歉。部分醫護人員的子女亦遭歧視，被育兒院或幼稚園等要求不要去上學。

日本政府漠視前線抗疫人員受感染風險的處理手法亦惹詬病。厚生省上周六回應赴鑽石公主號檢疫的職員接連出現確診個案的情况，宣布將安排41名曾到場參與文書工作的職員接受檢查，不過稱擁有醫護資格的人員，除出現病徵者外，將不獲安排接受檢查，理由是他們「預防感染的技術純熟，已採取充足的防疫措施」。

日本昨新增最少12宗確診，包括名古屋兩名70多歲男女。千葉縣一名40多男子亦確診，他在東京一間公司就職，曾到廣島、岐阜等地出差。北海道昨則新增9宗感染個案。另外，鑽石公主號乘客新增一宗死亡個案，一名八旬日本老翁死於肺炎，尚未知是否感染新冠狀病毒。首相安倍晉三昨就抗疫對策召開會議，指出武漢肺炎可能在日本大規模擴散，要求盡快制定防疫、醫療體制等方針。

（NHK/朝日新聞/時事通信社）

（武漢肺炎）