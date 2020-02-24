韓醫療告急 大邱恐捱不過一周

傳染病危機警報升至最高級

韓國確診者昨增加160人，總數達602人，年紀最小是金浦一名16個月大嬰兒。韓國死亡個案自2月19日起累計6宗。新增兩名死者，其一是上周二確診的56歲新天地大邱教會女信徒，另一是在清道大南醫院59歲男病人。該醫院有100名精神科病人、兩名普通科病人、9名職員確診，共4人死亡。

缺病牀 大邱確診者在家隔離

韓國政府昨設立中央災難安全對策本部，交由總理領導。政府勸籲大邱民眾自律，未來兩周減少外出，盼於一周內增配大邱1000張病牀、全國1萬張病牀。惟地方預控疫情顯然存在壓力，大邱市長權泳臻昨晨表示：「大邱確診者急增，不過包括病牀、醫療人員的防疫物資缺乏，3至7天後恐難以支撐。」醫護界也指出，大邱、慶尚北道的負壓病房早已額滿，部分確診者須住多人病房。

韓國疫情大爆發中心大邱在6天之間由1宗病例暴增至326宗，但檢測病毒人員稱檢測裝備、救護車，人手不足；原本檢測人員與受檢測者是一對一，如今起碼是一對四。此外即使確診，還有負壓病房、病牀等不足的問題。迄2月22日早上，大邱便有93名確診者只能在家隔離。因全國確診者陡增，官方原本公布確診者行蹤的網頁，亦自2月20日之後暫停更新。

新天地大邱教會已知最少329人確診。總統文在寅昨勒令暫時關閉該教會的設施，查究信眾感染狀况。當局無法聯絡670名教友，動用600餘警力協助追蹤下落。新天地教會昨發表YouTube短片叫24.5萬信眾自制外出。

教徒違禁集會：有聖靈保護

除了新天地，釜山溫泉教會退修會、天主教以色列聖地遊也有集體感染。當局為了控疫，總理丁世均前日促請國民暫停在室內或人群密集的戶外舉行的活動，首爾市也禁止公眾集會，但由長老會牧師、韓國基督教總聯合會代表會長全光焄領導的反政府組織連續兩天強行在光化門前集會。昨晨參加者號稱8000餘人，來自大邱等各地。全光焄揚言「統計顯示露天場所完全不會傳染」，參加者是「真正基督徒」反得聖靈保護，有病都會痊癒。

由於有18名韓國人從以色列歸國後確診，以色列衛生部下令200名曾跟該批韓國人密切接觸的學生及教職員隔離14天。以色列上周六亦宣布禁止日韓人士入境。英國、巴西、埃塞俄比亞、阿曼、越南首都河內市等加強對韓國人的檢疫措施。新加坡及台灣警告民眾避免前往大邱及清道。

另外，伊朗周日公布，當地新增15宗新型冠狀病毒感染個案，令總數增至43宗，其中8人死亡，土耳其及巴基斯坦均暫時關閉伊朗邊境。

（Newsis/韓聯社/民族報）

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