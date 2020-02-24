意國確診破百宗 封11城鎮 民眾搶購物資口罩 威尼斯嘉年華腰斬

倫巴第大區首長豐塔納（Attilio Fontana）昨稱，當地確診個案已升至89宗；威尼托大區亦有24人確診。除了倫巴第和威尼托外，艾米利亞—羅馬涅區和皮埃蒙特大區亦錄得個案。倫巴第和威尼托各有1宗死亡個案，當地政府已下令兩區的大學關閉直至3月2日。位於倫巴第的米蘭，市長薩拉（Giuseppe Sala）周日宣布當地所有學校周一起關閉。當地正舉行時裝周，Giorgio Armani的時裝表演周日改為閉門舉行，並在網上直播。威尼斯亦出現兩宗個案，著名的威尼斯嘉年華宣布腰斬，取消周一及周二節目。

閉門時裝騷 米蘭停課

意大利倫巴第及威尼托兩個大區分別有10個及1個城鎮要封鎖，警方準備架設檢查站，當地周日（23日）不少人開始搶購食物，預備渡過長達數星期的隔離期。封城將影響約5萬人，在倫巴第的城鎮卡薩爾普斯泰倫戈（Casalpusterlengo）有大批戴上口罩的民眾，周日早上在超市外排隊等候購物。一名任職護士的女子坦言對疫情「非常害怕」。

科多尼奧和卡薩爾普斯泰倫戈昨有警車巡邏，但暫未設立封鎖線。法新社稱，目前封鎖令似乎靠當地人自律，但政府稱違反封鎖令將面臨罰款及入獄3個月。政府稱，有需要時軍方將協助實施封鎖，軍營及酒店亦會準備牀位供患者使用。

口罩熱銷 每盒開價845元

意大利經濟目前在衰退邊緣，倫巴第及威尼托兩個大區的經濟佔全國GDP三成，兩區出現任何長時間干擾都會嚴重打擊意大利經濟。上周五，意大利僅有3宗輸入確診個案，但突出現大量病例，目前衛生部然未能掌握爆發的源頭。倫巴第大區衛生局長加勒拉（Giulio Gallera）稱北部地區大部分的確診個案，都與上周二（18日）來自洛迪省（Lodi）城鎮科多尼奧（Codogno）的求診男子有關。該名38歲男子本月曾與在中國居住的商人晚膳，該商人一度被認為是散播病毒的「零號病人」，但衛生部上周六晚指該商人血液中沒病毒抗體，即沒感染。威尼托大區亦檢查曾到首名新冠肺炎死者所在城鎮的8名中國遊客，但檢測結果是陰性。

衛生專家﹕全球大流行邊緣

意大利在約10天前出口大量口罩到中國，如今因疫情亦供不應求。意國網媒「今日米蘭」（Milano Today）報道，米蘭南部有藥房稱一個上午就賣光口罩，亦有藥房以100歐元（約845港元）出售每盒100個口罩。羅馬在1月30日首次確診兩名來自武漢的中國人後，意國航空當局翌日就宣布暫停所有來往中國的航班，是首個暫停來往中國直航航班的歐元區國家。

隨着歐亞多國均出現爆發，有衛生專家認為疫情已在全球大流行（pandemic）邊緣。不過對大流行並無清晰定義。一般而言，全球大流行泛指在多個國家或大洲傳播、影響人數眾多的傳染病。假如見到全球多處地方出現持續社區爆發，那就是大流行。

（彭博社/中央社/路透社/法新社）

（武漢肺炎）