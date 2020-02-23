美指俄涉助桑德斯贏提名戰 特朗普質疑民主黨人放「流言」

力度未及2016年助特朗普

《華郵》上周五（21日）報道，美國情報部門確認俄方正積極支持桑德斯爭取提名戰出線。報道引述華府官員指出，這次並非情報部門就選舉安全作出的例行匯報，而是聯邦調查局（FBI）的刻意安排，理由是情報被認為足夠可信，有需要向參選人之一的桑德斯匯報。但消息人士指出，情報顯示俄羅斯支持桑德斯的程度或動作幅度，還未及2016年大選協助特朗普的時候。總統特朗普及少數國會議員亦獲相同的匯報。

桑德斯同日稍後回應記者查詢時承認聽取過相關匯報，但稱不清楚俄方嘗試發揮什麼作用，指「俄羅斯或許其他國家」準備介入選戰，說：「看，這是對俄羅斯發出的信息，『從美國大選滾開』。」他質疑俄國旨在於美國製造混亂和仇恨。

俄方否認指控

內華達州黨團會議昨日（22日）舉行，民調顯示桑德斯有望再下一城。《華郵》報道刊出後，民主黨建制寵兒如拜登和彭博的陣營即稱，俄方的介入顯示克宮不想他們當選。克宮的發言人佩斯科夫否認指控。

美國情報部門確認俄羅斯干預2016年美國大選，亦因此掀起連串「通俄門」調查，但特朗普一直否認，並指摘外界「獵巫」。上周四（20日）美國傳媒再揭發，特朗普之前一日撤換署理國家情報總監馬圭爾，是因為後者下屬向眾議院委員會匯報稱，俄方正密謀協助特朗普連任，令特朗普大怒，擔心再招「通俄」攻訐。他昨日在內華達州出席集會，質疑俄羅斯介入的說法只是民主黨人放出的「流言」，又在Twitter轉貼支持者評論，質疑為何總是傳出俄方支持那些民主黨精英希望重挫的對象。

（綜合報道）