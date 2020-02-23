意確診增6倍 伊朗死5人 世衛：遏蔓延機會正收窄

【明報專訊】全球多國新型冠狀病毒疫情進一步擴散，除了韓國大爆發和日本北海道出現接連疫情外，意大利亦新增48宗及出現首兩宗死亡個案，伊朗4日內則錄得28宗確診及5人死亡。世界衛生組織總幹事譚德塞上周五（21日）表示，關注到中國以外的許多新增個案都沒有中國旅行史或與確診病人有接觸，認為情况令人非常憂慮，稱遏止疫情蔓延的機會正在收窄。
美專家料伊朗實際感染達200宗
伊朗直至上周二（18日）仍堅稱沒有確診個案，但之後兩日內就有18人感染及4人死亡，昨又新增10人感染和1人死亡，大部分死者均來自或最近到過什葉派穆斯林聖城庫姆（Qom）。伊朗國營電視台上周五報道，首都德黑蘭第13區首長曼札德（Morteza Rahmanzadeh）已經確診並住院，但伊朗半官方通訊社法斯（Fars）駁斥有關報道。伊朗衛生部官員上周稱，病毒已在國內傳播，「可能在伊朗所有城市都存在」。美國明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心主管奧斯特霍姆（Michael Osterholm）表示，若以新型冠狀病毒死亡率2%推算，伊朗實際感染個案可能多達200宗。
譚德塞表示，儘管中國境外的確診個案相對較少，但感染模式令人擔憂，「我們關注有一些病例，沒有明顯的流行病學聯繫，例如病人沒有外遊紀錄或沒有與確診病人接觸過」。他特別提到，在伊朗發生的新死亡和感染個案令人「非常關注」，「我們仍然擔心，新型冠狀病毒肺炎可能會在衛生系統較薄弱的國家蔓延」。他指出，控制疫情蔓延的機會仍然存在，但這一機會正在收窄，警告「疫情可能朝任何方向發展」。
意10城關學校酒吧公共場所
意大利昨日急增48個確診個案，至今共56宗確診病例，兩日內先後兩人死亡。隨着新增個案激增，衛生當局下令北部10個城鎮關閉學校、酒吧和公共場所等，呼籲民眾留在家中。
（路透社/紐約時報）
（武漢肺炎）
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