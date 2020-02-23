意確診增6倍 伊朗死5人 世衛：遏蔓延機會正收窄

美專家料伊朗實際感染達200宗

伊朗直至上周二（18日）仍堅稱沒有確診個案，但之後兩日內就有18人感染及4人死亡，昨又新增10人感染和1人死亡，大部分死者均來自或最近到過什葉派穆斯林聖城庫姆（Qom）。伊朗國營電視台上周五報道，首都德黑蘭第13區首長曼札德（Morteza Rahmanzadeh）已經確診並住院，但伊朗半官方通訊社法斯（Fars）駁斥有關報道。伊朗衛生部官員上周稱，病毒已在國內傳播，「可能在伊朗所有城市都存在」。美國明尼蘇達大學傳染病研究及政策中心主管奧斯特霍姆（Michael Osterholm）表示，若以新型冠狀病毒死亡率2%推算，伊朗實際感染個案可能多達200宗。

譚德塞表示，儘管中國境外的確診個案相對較少，但感染模式令人擔憂，「我們關注有一些病例，沒有明顯的流行病學聯繫，例如病人沒有外遊紀錄或沒有與確診病人接觸過」。他特別提到，在伊朗發生的新死亡和感染個案令人「非常關注」，「我們仍然擔心，新型冠狀病毒肺炎可能會在衛生系統較薄弱的國家蔓延」。他指出，控制疫情蔓延的機會仍然存在，但這一機會正在收窄，警告「疫情可能朝任何方向發展」。

意10城關學校酒吧公共場所

意大利昨日急增48個確診個案，至今共56宗確診病例，兩日內先後兩人死亡。隨着新增個案激增，衛生當局下令北部10個城鎮關閉學校、酒吧和公共場所等，呼籲民眾留在家中。

（路透社/紐約時報）

（武漢肺炎）