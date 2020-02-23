北海道增9宗 恐成新爆發點

千葉熊本兩新患者發病前曾遊北海道

北海道新確診的9人分散在6個市町，包括一名本月初曾到東京旅遊的10多歲少女，令當地病例激增至17宗。當局正調查新確診者的感染途徑，暫時只確認一名居於函館市的50多歲護士曾與早前確診的患者有接觸。她在市立函館醫院工作，本月14日曾負責處理前來醫院求醫、早前確診的一名七飯町議員。

至於千葉縣則再有3人確診，包括一名60多歲的中學教師。她本月12日出現惡心等症狀後求醫，最初被診斷為感冒，之後繼續上班，直至19日入院。外界憂慮疫情或在學校蔓延，該校將停課至周四，以進行全校消毒，並會密切觀察教職員及學生的健康狀况。同縣有另一名確診者本月11日曾到北海道札幌觀光。熊本縣新增的兩宗個案中，亦有一人曾於月初到包括札幌在內的北海道地區，縣政府認為他有可能在當地受感染。

另外，栃木縣出現首例，患者是「鑽石公主」號郵輪乘客，本月14日在船上接受病毒檢測呈陰性，上周三下船返家，兩日後開始發燒，是日本首次有下船者確診。東京都則新增一宗病例，患者為60多歲的老人保健設施職員。他本月12日出現咳嗽等症狀，最初求醫時未有被診斷為肺炎，於是翌日繼續上班，兩日後再與家人到印尼旅遊，直至19日回國後因呼吸困難入院。愛知縣及神奈川縣各有4人確診，其中神奈川縣的患者來自同一家庭；和歌山縣及石川縣則各新增一宗個案。

東京奧組委延遲義工訓練

隨着各地的感染個案持續增加，東京奧組委宣布將原定昨日舉行的義工訓練延期，但強調不會影響奧運籌備工作。台灣中央流行疫情指揮中心昨日則提升對日本旅遊疫情建議至第二級。

（NHK/讀賣新聞/朝日新聞）

（武漢肺炎）