避疫減外出 大邱網購增4倍 熱線被打爆

蔚山淪陷 民眾搶購糧食

蔚山市迄上周五仍是全國唯一「零感染」行政區，然而許多市民都懷疑它守不了多久，昨晨大型超市開門營業前，已出現排隊人龍，及至下午傳媒以緊急消息的形式公布該市首宗確診個案，民情變得更加慌亂，大批市民到超市搶購肉類、麵包、蛋、即食麵、牛奶和水等。超市肉檔職員表示，從未見過銷情如此熾熱，稱「比起過時過節賣得更快」，而慶尚南道昌原市同樣出現超市搶購。

不少人為免冒感染風險而選擇網購。Newsis報道，2月20日網購大米數量為一周前的120％，即食麵、礦泉水、即食飯、冷藏食品的同期銷量亦見增幅。口罩、洗水劑等衛生用品銷情更為暢旺，特別是出現死亡個案後的2月21日，銷量由較去年同期高55％。重災區大邱與慶尚北道地區情况更明顯。被視為「超級傳播者」的第31號確診者出現翌日，除了口罩即推即買外，超市的即食品、農產品遭搜購一空，各購物網俱收到該區激增訂單，有的增幅為常日逾4倍。

（韓聯社/每日經濟/慶南新聞/Newsis/中央日報/首爾放送）

（武漢肺炎）