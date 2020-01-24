韓確診增逾倍 17行政區全失守 單日多238宗 總理籲停宗教活動

保安局表示，一直有與食物及衞生局就有關情况保持密切溝通，若有公共衛生理由，保安局會按食衞局建議，就受影響國家或屬地發出外遊警示或發放相關信息，協助巿民及旅遊業界，較清楚掌握可能面對的健康風險，並作出相應安排。

新天地教會佔逾半確診 料經周末聚集傳播

韓國疾病管理本部昨日上午和下午公布合共新增238名確診者，全國感染人數由204激增至442，且共錄得3宗死亡個案，另有兩人垂危，6人嚴重。最新一名死者是年逾40男子，他在慶州寓所內身亡，亦為首宗跟清道無關的死亡個案。以區域論，最多是大邱有209名確診者。以群聚感染論，最嚴重是大邱新天地教會。其9336名信徒，1261人有病徵，確診者由前日的131增至231人，佔總確診者的52.3％，分佈全國各地。中央防疫對策本部昨稱，與第31號確診者（大邱最早確診的61歲新天地教會女信眾）同期發病者有至少5人，認為他們是同時接觸到單一未知病源，而於2月7日至10日間第二代感染。該部門表示，按疫學調查，涉及新天地教會的患者主要於2月7日至10日，以及14日至18日兩波發病。故此推斷病毒源頭是2月7日前傳入，7日起發病的是第二代，14日起發病的是第三代，而且很可能是通過教會逢周末的集體活動傳播。

遊以色列團增17人染病

另一重災區、慶尚北道清道大南醫院至昨日共有111人感染，包括兩名死者，當中102人是住院病人，9人是醫護及職員，確診者大多是該院5樓精神科的留院病人，相信因為採用封閉式環境，加速了傳播感染。清道大南醫院的精神科，本月15日曾出現集體發燒。大邱新天地教會一批會眾曾於1月、2月之間在該院為教主兄長舉殯，有中國教友參與，但暫時未知事件關聯。

與此同時，77名主要來自慶尚北道的天主教徒參加過2月8日至16日的以色列聖地遊後，上周五1人確診，到昨日增加17個，令人憂慮又一波「超級傳播」。

愈來愈多商店、公司因確診者曾出沒而要休業消毒。三星電子位於首爾東南約200公里、生產智能手機的龜尾工場，昨日起要停工至明日下午，確診者工作的樓層要到周二才解封。

雖然疫情嚴重，但政府決定繼續將新型冠狀病毒疫情的預警級別，維持在第二高的「警戒」級別，意指流入國內的海外新型傳染病發生局限性的傳播。總理丁世均昨晚發表講話，指疫情進入嚴重局面，促請民眾暫停宗教活動等活動，無論是室內或是人群密集的戶外舉行。

（News1/Newsis/中央日報/韓聯社/首爾放送）

（武漢肺炎）