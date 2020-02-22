下屬指俄圖助特朗普連任 情報總監被炒

【明報專訊】美國總統特朗普周三（19日）突然撤換署理國家情報總監，美國傳媒翌日引述消息，揭發馬圭爾遭撤換是因為其下屬日前在眾議院聽證會透露俄羅斯正企圖干預今年美國大選，讓特朗普連任，令特朗普大為不滿。克里姆林宮昨否認指控。
克宮否認 特朗普憂成民主黨口實
自原國家情報總監科茨去年8月請辭後，國家情報總監一職出缺至今，署理的馬圭爾一度被認為有機會正式接任。不過，國家情報總監辦公室（ODNI）主管選舉安全的皮爾遜（Shelby Pierson）上周四（13日）出席眾院一個委員會的一場機密聽證會，向兩黨議員匯報選舉干預的情况，消息指皮爾遜在聽證會上稱，俄羅斯似乎更希望特朗普而非其民主黨挑戰者當選總統，或尋求為此有動作。
特朗普翌日聞訊後向馬圭爾大發雷霆，擔憂皮爾遜的說法會助民主黨再借「通俄門」攻擊自己。特朗普周三隨即宣布擬由駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）代替馬圭爾署理國家情報總監。格雷內爾被視為特朗普的忠實追隨者，但欠缺情報經驗。實際擔當馬圭爾副手工作的ODNI行政主任霍爾曼（Andrew Hallman）同被攆走。特朗普翌日向傳媒稱，他考慮提名共和黨佐治亞州聯邦眾議員科林斯（Doug Collins）接任情報總監，他也是特朗普支持者，但曾任空軍中校。
通俄門案 特朗普前顧問囚40月
另外，特朗普前顧問兼好友斯通（Roger Stone）周四被判囚40個月，他此前被判向國會作偽證及威脅證人等7項罪名成立，是因「通俄門」被定罪的第6人。特朗普表示，認為斯通受到司法不公，最終可望脫罪，並稱不排除未來會特赦他。檢察官原建議斯通量刑7至9年，但在特朗普炮轟後司法部高層介入推翻量刑建議，引發風波。