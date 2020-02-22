下屬指俄圖助特朗普連任 情報總監被炒

克宮否認 特朗普憂成民主黨口實

自原國家情報總監科茨去年8月請辭後，國家情報總監一職出缺至今，署理的馬圭爾一度被認為有機會正式接任。不過，國家情報總監辦公室（ODNI）主管選舉安全的皮爾遜（Shelby Pierson）上周四（13日）出席眾院一個委員會的一場機密聽證會，向兩黨議員匯報選舉干預的情况，消息指皮爾遜在聽證會上稱，俄羅斯似乎更希望特朗普而非其民主黨挑戰者當選總統，或尋求為此有動作。

特朗普翌日聞訊後向馬圭爾大發雷霆，擔憂皮爾遜的說法會助民主黨再借「通俄門」攻擊自己。特朗普周三隨即宣布擬由駐德國大使格雷內爾（Richard Grenell）代替馬圭爾署理國家情報總監。格雷內爾被視為特朗普的忠實追隨者，但欠缺情報經驗。實際擔當馬圭爾副手工作的ODNI行政主任霍爾曼（Andrew Hallman）同被攆走。特朗普翌日向傳媒稱，他考慮提名共和黨佐治亞州聯邦眾議員科林斯（Doug Collins）接任情報總監，他也是特朗普支持者，但曾任空軍中校。

通俄門案 特朗普前顧問囚40月

另外，特朗普前顧問兼好友斯通（Roger Stone）周四被判囚40個月，他此前被判向國會作偽證及威脅證人等7項罪名成立，是因「通俄門」被定罪的第6人。特朗普表示，認為斯通受到司法不公，最終可望脫罪，並稱不排除未來會特赦他。檢察官原建議斯通量刑7至9年，但在特朗普炮轟後司法部高層介入推翻量刑建議，引發風波。

（華爾街日報/全國廣播公司/CNN）