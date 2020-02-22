裁違反選舉法 禁16高層10年內從政 泰法院解散第二大反對黨

他納通捐款違規 恐囚5年

憲法法院宣布，接納泰國選委會去年12月的指控，裁定41歲他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）去年大選時向未來前進黨借出的1.91億泰銖（約4700萬港元），性質屬個人捐款，違反政黨不得從任何個人獲得逾1000萬泰銖（約247萬港元）現金捐款的法律規定，故按2017年政黨法解散未來前進黨，並裁定包括他納通等16名黨高層10年內不得從政。法院另外批准選委會向他納通及另外10名黨高層採取法律行動，他納通本人面臨最高5年監禁，其他人則最多3年。

他納通2018年創立未來前進黨，主打政治改革和反對軍方干政，去年初戰大選即在下議院爆冷成第三大黨，其後惹來連串訴訟，外界質疑是巴育政府的政治打壓。選委會去年9月起訴他納通，指他宣布參選後仍持有媒體股份，違反憲法和選舉法，憲法法院最終裁定撤銷其議員資格。

集會抗司法不公 支持者撐繼續抗爭

未來前進黨高層在判決數小後在黨總部召開記者會，秘書長比亞卜（Piyabutr Saengkanokkul）呼籲支持者入夜後到黨總部外聚集，以抗議又一次司法不公。一名住在東北部的支持者則向路透社稱，只要他納通堅持抗爭，就不會讓他孤軍作戰。

該黨去年以違反黨紀為由驅逐4名議員出黨，在上述判決再廢除16名議員後，僅餘的65名議員須在60日內加入新政黨，否則議席不保。未來前進黨昨稱，已準備好新政黨讓議員入黨，但未公布細節。

（曼谷郵報/Khao Sod/路透社）