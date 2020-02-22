日口罩荒加劇 手術室人員須「用到爛」

有醫院普通口罩僅5日存量

《週刊文春》報道，大阪關西醫科大學附屬醫院的手術室外本月初起張貼告示，表明院內外科口罩供應暫停，要求手術室人員除了在口罩遭血液濺污時須更換外，其他情况下均須重用，並引述院方稱「口罩要重複使用數天（直到變得破破爛爛為止）」。報道引述消息人士稱，院方口罩供應嚴重不足，普通口罩僅餘5日存量。

官房長官菅義偉昨日會見記者時回應口罩短缺問題，指出目前國內主要口罩生產商已24小時全日生產，供應量較正常倍增以上，加上從中國輸入的口罩量逐漸回復，本周起可確保每周有1億個以上的口罩供應。他亦稱，下月廠商將繼續擴大生產規模，以月產超過6億個口罩為目標，盼盡快緩解口罩荒。

政府：月產6億口罩應市

另外，東京都政府昨（21日）宣布周六（22日）至下月15日由都政府主辦的大型室內活動原則上將延期或取消，以防疫情擴散。學校入學試、畢業試、資格考試等活動則會如常舉行，但將全面實施防疫措施，包括在試場提供酒精消毒液等。對於早前英國倫敦市長候選人貝利（Shaun Bailey）周三稱倫敦可接手舉辦奧運，都知事小池百合子罕有反駁稱，將疫情視作市長選舉的爭議焦點並不恰當，又稱爆發疫情的鑽石公主號「本來是英國籍的郵輪」，暗示英國不應與疫情撇清。

昨增13宗本地個案 3童染疫

日本昨最少新增13宗本地確診個案，其中3人為兒童。埼玉縣一名未滿6歲的學前男童昨證實受感染，他與40多歲的父親上月30日由武漢乘搭第二班包機返國，其父親於本月10日確診，而男童周四晚起發病，目前情况穩定。北海道亦有3人感染，包括一名在新千歲機場的40多歲女檢疫官以及兩名10歲左右的小學生。石川縣一名50多歲的縣政府男職員成該縣首宗病例；東京及千葉縣均有確診個案。為防止職場感染擴大，厚生勞動省昨促商界完善制度，讓員工生病時可請假休息、積極推行遠程辦公和彈性上班時間等。

（NHK/讀賣新聞）

（武漢肺炎）