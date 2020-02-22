疫情引爆反華情緒 或轉嫁文在寅政府

社會副總理兼教育部長官俞銀惠、首爾市長朴元淳、首爾市部分區廳長與首爾市內各大學校長昨日開會，商討如何保護及支援中國學生。朴元淳稱，入境學生都已經過嚴格檢疫，促社會勿對中國留學生存反感與排斥。他稱，社會上有一部分人對中國留學生心存反感和警戒，跟新型冠狀病毒一樣，是大家需要克服的另一種病毒。

不理民情拒封關 恐賠上政治前途

疫情之初，韓國已有60萬人聯署促政府向中國人封關，該國亦不時傳出反華事件，例如今年1月28日，一家大型外賣餐廳員工組成的工會便促公司停止到中國人聚居的地方送外賣。有韓國傳媒形容韓國的反華情緒為「仇中病毒」，《日經評論》本月初更評論稱，若反華情緒繼續，其對韓國經濟的禍害可能甚於疫情。文章分析，不少韓國人對中國因為韓國部署薩德防衛系統採取經濟報復懷恨在心，疫情引爆潛藏已久的反華情緒。文章指出，總統文在寅不理民情拒封關，一旦疫情轉趨嚴重，民意會認為他視對華關係比人民生命更重要，引發的風暴可能會斷送其政治前途。

日男子京都貼反華標語被捕

另外，日本社會最近亦出現反華標語。京都一名男子昨晚（20日）涉在電線杆上張貼標語，促感染新型冠狀病毒的中國人不要來日本，因違反戶外廣告物條例被捕。涉案者為58歲的內山哲志，他張貼「不要來感染中國！」的標語，供稱是因為不希望受感染的中國人到日本。至於標語上的文字是以網上翻譯工具譯成，原意為「受感染的中國人不要來」。警方正調查今次事件與本月區內多宗張貼中傷中國人標語事件的是否有關。

（每日新聞/共同社/日經評論）

（武漢肺炎）