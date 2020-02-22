爭議指控不絕 去年增設武漢分會

曾與湖北省教友交流 爆疫後刪走內容

該教派由現年89歲的李萬熙於1984年創立，總部設於京畿道果川。李萬熙年輕時曾追隨另一異端領袖柳在烈，但其後指控柳在烈詐騙，1978年改投「再創造教會」，1980年與人共創「新證據帳幕的新天地中央教會」，1984年自立門戶設現在的新天地。他宣稱曾見異象，是神欽點的使徒，揚言只有他對《聖經》的解讀才正確，又否定三位一體等。傳統基督教會組成的韓國基督教總聯合會協會、大韓基督教長老會等，早於1990年代便將其教派定性為「異端」，指它傳播假福音，破壞家庭倫理、騙財等。

早期免費教韓文作招徠 108教會遍佈中歐美

1990年代初從中國東北省以免費教韓文吸納教友開始擴張，迄已在韓中歐美等30個國家設立了108間教會和500餘個宣教中心。該教派既有藉着滲透正統教會、神學院、醫院等拉攏信徒，也有通過禁錮、毆打等極端方法逼人信教之說。一些脫離新天地教會的人士曾指摘該教會縱容淫亂，有歛財欺詐，又要求未能招收新教徒的信徒交110萬韓圜傳道費。

亦有人聲稱該教會損害婚姻和家庭關係，例如要教友跟家人斷絕聯繫。2018年，一對新天地教忠實信徒夫婦為逼女兒入教，把她綁在江陵市一間民宿內數天，意外導致她活活餓死。

（每日經濟/韓國基督教新聞）

（武漢肺炎）