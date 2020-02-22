韓異端教會重災 疑另有超級傳播者 確診增一倍 兩地列「特別管理區」

在人口逾250萬的韓國第4大城市大邱，周五車輛人迹稀少，即使見路人，大都戴上了口罩。大邱市長勸喻市民逗留家中，百貨公司、戲院、便利店、咖啡室等零售乃至工業商企休業。有市民說：「隨着出現這麼多確診個案，我擔心大邱會成為第二個武漢。」自61歲婦人成為大邱市最先的確診者，該國確診人數不出一周便翻至近七倍，且個案集中於大邱，令社會氣氛緊張。

個案集中大邱 市民：憂變武漢第二

韓國疾控部門公布的新型冠狀病毒感染確診者204人之中，144人跟大邱新天地教會相關，並擴散往慶尚北道、忠清北道、光州市、慶尚南道、首爾市。另有逾500名新天地教友出現病徵，待病毒檢測結果。另外，昨天新增一宗死亡個案，死者是一名54歲女子，跟之前的死亡個案一樣皆是慶尚北道「清道大南醫院」的入院病人。該醫院地下一樓於1月31日至2月2日，曾舉行新天地教會創立者總會長李萬熙之兄喪禮。當時有一批包括中國人的47名教友出席，惟不包括18日確診、被認為感染多人的61歲大邱婦女。

《民族報》報道，該名61歲婦女由發病前的14天至確診受隔離，前後3周共4次去過新天地教會，同乘升降機便約12人。保健衛生部門表示，相信是教會空間擠迫狹窄而密封的環境助長了病毒傳播。新天地大邱教會每次崇拜約有1000人參與，又另有數處教學中心，每次課堂約有600人參與。該教會許多確診者皆有參加教會崇拜與中心教學。

保健部門對六旬婦病源說有保留

該婦女涉嫌發病而拒接受病毒檢測成了眾矢之的。她昨接受電話訪問辯稱，只是因為院方稱要增繳15萬韓圜轉往大醫院的說法起疑。輿論亦懷疑該教會內另有隱形的「超級傳播者」。保健部門表明會對該教會作「全員檢疫」，並對該婦人為「病源」之說有保留，因不能排除她是從別處受感染再傳染給他人。總統文在寅昨敦促各部門迅速徹查參加新天地教會崇拜者。

韓國政府為遏止疫情，周四宣告大邱市、清道郡為「特別管理地域」，全力提供控疫所需的人力物力。由總理主持的控疫相關會議將由一周一次增至每周3次，中央將統籌各地隔離設施所需病牀等資源，以及擴大支持研究預防疫苗和治療藥物。食品醫藥品安全處昨稱，221萬個醫療口罩將優先提供予發生集體感染的大邱與慶尚北道地域。

首爾禁群眾集會 軍方禁休假外宿

首爾市長朴元淳昨宣布，昨起封閉全市的新天地教會設施，並且停止大型集會，違者罰款可達300萬韓圜。仁川市、京畿道亦有關閉新天地教會安排。韓國軍方亦今日開始禁止士兵休假、外宿等。

韓國防疫部門認為韓國境內冠狀病毒疫情尚未出現全境擴散蔓延的迹象，因此將傳染病預警級別維持在第3級不變。韓國傳染病危機警報分4級，第3級「警戒」意味着流入國內的海外新種傳染病有限度傳播，最高一級即「嚴重」，意味着流入國內的海外新種傳染病社區傳播並擴散全國。

（中央日報/韓聯社/首爾放送/每日新聞）

（武漢肺炎）