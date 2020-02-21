「剪下複製貼上」之父 電腦專家特斯勒逝世

相信電腦屬於所有人 發明多項電腦指令

特斯勒1945年在美國紐約出生，年輕時在加州史丹福大學修讀電腦，後來從事人工智能（AI）研究。矽谷的電腦博物館形容，特斯勒既有電腦專家訓練，但又有非主流文化的洞見，即相信電腦應屬於所有人。他1960年代在矽谷工作時，個人電腦仍未普及。1973年，他加入施樂（Xerox）的帕羅奧圖研究中心（PARC），其間他開發出「剪下、複製、貼上」電腦指令，靈感據稱來自傳統的紙本編輯工序；他也發明了「尋找、替代」（find and replace）等指令。特斯勒1980年加入蘋果公司工作17年，並升至首席科學家，他開發的指令在1983年加入蘋果Lisa電腦及翌年推出的Mac電腦的軟件之中，為後來個人電腦變得更易用和普及化作出巨大貢獻。

（BBC/The Verge/Gizmodo）