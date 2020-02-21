阿桑奇律師稱特朗普提特赦條件 白宮否認

稱須表明俄與抹黑希拉里電郵無關

菲茨杰拉德稱，前共和黨眾議員羅拉巴克爾（Dana Rohrabacher）2017年探訪阿桑奇，聲稱是由特朗普指派前來，提出可特赦他，但條件是阿桑奇要表明，俄羅斯跟維基解密2016年外泄民主黨全國委員會（DNC）電郵一事無關。維基解密當年發布聲稱是從民主黨電郵伺服器中截取的電郵和錄音，內容顯示民主黨部分委員早已屬意由希拉里代表民主黨參選總統，而非進步派參選人桑德斯。美國情報機構指電郵是俄羅斯入侵所得，目的是干預大選以助特朗普勝出。

中間人稱自作主張提條件

白宮發言人格里沙姆稱，特朗普僅知道羅拉巴克爾是前國會議員，從未與他有相關討論，形容指控完全揑造。

羅拉巴克爾亦發聲明否認曾與特朗普討論阿桑奇的事，但承認他曾個人向阿桑奇提出特赦條件。他表示，曾告訴時任白宮幕僚長凱利，阿桑奇願提供民主黨外泄電郵資料換取特赦，但後來沒有人跟進。

阿桑奇下周將出席引渡聆訊，決定是否會被引渡至美國就18項罪名受審，當中17項涉及間諜法。其罪名與民主黨電郵無關，而是涉及披露美國在阿富汗及伊拉克行動的國防與外交電報，周三聆訊主要討論聆訊程序。

（法新社/路透社/中央社）