德極右槍手連襲煙館殺9人 死者多為土耳其庫爾德裔

哈瑙（Hanau）位於法蘭克福以東約20公里。周三晚10時，市中心Heumarkt區一間水煙館傳出12下槍聲，有3人倒下。其後槍手駕車逃走，到另一間水煙館開槍。德國傳媒報道，槍手在首間水煙館先按門鈴，再朝吸煙區開槍，殺死5人，包括一名女子；5人重傷，其中1人傷重不治。水煙館經理的兒子表示，兩名死者是員工。槍擊案後，警員展開大規模搜索，至周四早上5時，警方宣布特種部隊闖入疑犯住所，發現疑犯及其母親的屍體。

槍手轟72歲母親後自殺

警方稱，槍手是43歲男子托比亞斯（Tobias R.），相信他殺死72歲的母親後自殺。警方正調查他是否有其他同謀。警方亦證實他持有獵槍牌照。德國《圖片報》稱，疑犯遺下自白書，表達極右主張，生前也錄下影片承認犯案並上傳社交網站，提及極右陰謀論。警方稱，該段短片周四早上已撤下，警方正調查。

庫爾德組織轟政客遏極右不力

土耳其駐德國大使稱，5名死者是土耳其籍。土耳其總統辦公室發言人在Twitter稱，期待德國當局竭盡所能破案，又形容種族主義是「集體腫瘤」。德國庫爾德族社群聯會稱，數名死者是庫爾德人，並對德國政客未有盡力遏止右翼恐怖主義及右翼網絡表示憤怒。

上周五柏林亦發生槍擊案，一個正上映土耳其喜劇的劇場外發生槍擊，1死4傷。行兇動機未明。

（路透社/衛報）