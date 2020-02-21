彭博亮相初選辯論遭圍攻 沃倫搶鏡

下一場初選周六（22日）在內華達州舉行，周三的辯論因此在位於該州的拉斯維加斯舉行。彭博因較遲報名，因而跳過包括內華達的頭4場黨內初選，要等到3月3日的「超級星期二」才正式加入戰團，但因民調表現上升，獲准參與前晚的辯論。

攔截盤查政策遭翻舊帳

一眾參選人在辯論中圍攻彭博。桑德斯主攻其出任市長期間支持的攔截盤查政策（stop-and-frisk）；克洛布徹指摘彭博躲在電視廣告背後，拜登亦重提彭博對奧巴馬醫保的批評。布蒂吉格則同時炮轟彭博和全國民調領前的桑德斯，警告初選若淪為二人角逐，民主黨就只能在「認為資本是萬惡之源的社會主義者」及「認為金錢是權力之源的富豪」之間選擇。

從網上反應看，這次辯論的最大贏家是沃倫，被認為重拾她從政初年針對商界領袖的強大火力。她將彭博跟特朗普相提並論，質疑彭博同樣不尊重女性、隱瞞稅務紀錄和支持有種族主義色彩的政策等。她說：「民主黨人如果找一個傲慢的富豪代替另一個，將承受巨大風險。」沃倫近月支持度走勢回落，在「超級星期二」個別州份支持度更跌到個位數字，有評論認為她這次的好表現亦未必足以平反敗局。

沃倫火力全開 力挽頹勢

身為全球第九大富豪，彭博這次參選不惜工本動用個人財富，據Advertising Analytics的估計，彭博在3個月來已在傳統媒體斥資3.387億美元（約26.4億港元）落廣告，已超越奧巴馬2012年整場競選的花費。這雖令他迅速冒起進佔全國民調前列，但也惹來「買起選舉」的質疑。

（紐約時報/CNN/BBC）

（美國大選）