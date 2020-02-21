奧運添變數 倫敦市長候選人稱可接手

鑽石公主兩客病故 總感染增至634

日本厚生勞動省公布，「鑽石公主」號郵輪兩名確診武漢肺炎的乘客昨（20日）身亡，為涉及該郵輪的確診者中首兩宗死亡個案。兩名死者分別為87歲男子及84歲女子。男子本身患有哮喘等長期病，至於女子本身無疾患，兩人相信均是在本月5日郵輪實施隔離措施前受感染。鑽石公主號昨亦再新增13名確診者，令整體感染人數增至634人。另外，曾在船上工作的一名厚生勞動省男職員及一名內閣官房男職員亦確診，相信沒有密切接觸者。

《讀賣新聞》報道，目前聯合國《海洋法公約》無列明海上船舶遇上傳染病時應如何處置，日本政府有意提議在國際社會制訂新規則，決定檢疫及防疫責任誰屬。政府消息稱，當局認為鑽石公主號早在抵達橫濱前疫情蔓延，船籍國及船公司應一早採取防範。

日本地區感染昨增加6宗，其中九州福岡市一名60多歲男子成當地首宗確診個案，他無外遊紀錄，沒有接觸其他確診者。北海道札幌市、沖繩縣、名古屋、千葉縣都有個案。神奈川相模原市中央醫院一名80多歲男子受感染，懷疑受院內一名護士傳染。

（NHK/北海道放送）

（武漢肺炎）