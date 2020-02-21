「揭弊」專家刪片 掀日官僚抗疫不力爭論

質疑鑽石公主號控疫不當

岩田周三在YouTube發布影片，稱周二（18日）登船視察時發現情况混亂，船上無控疫專家長駐，亦無正確區分感染區和安全區，病毒彷彿無處不在。他稱曾嘗試與厚生省高層商討，惟對方無意聽取意見，他被要求下船。岩田同日亦向在野黨稱，病毒檢測準繩度僅三成至五成，以此根據判斷乘客無感染而讓其下船「有違醫學原則」。

影片招來多方反駁，其中厚生勞動大臣加藤勝信昨在國會稱，厚生勞動省、自衛隊及醫療人員均竭盡全力抗疫，並強調有落實感染分隔措施。國立感染症研究所（NIID）周三亦公布文件，指有明顯證據顯示隔離措施有效減少乘客間傳播。

官員貼照片駁斥 反證分隔不足

負責在郵輪指揮抗疫的厚生勞動省副大臣橋本岳周三在個人Twitter帳戶發文，暗示岩田未經知會而登船，目的不明，其後他又張貼船內感染分隔區的照片說明抗疫情况，惟照片顯示，「分隔區」實是通往同一房間的兩道門上分別貼上「潔淨區」及「污染區」告示，有網民諷稱橋本的發文反而印證岩田稱分隔不足的說法，有如「內部揭密」。有關帖文未幾已被刪除。醫療集團Navitas Clinic理事長久住英二則指出，岩田並非否定抗疫前線的努力，認為當局應虛心接受專家建議。

正在自我隔離的岩田昨透過視像通訊軟件在日本外國記者協會舉行記者會，表示他對改善抗疫措施的意見不變。他稱，影片已廣泛傳播，在船上工作的同僚亦告知船上環境已顯著改善，同時乘客二次感染的風險下降，他認為已達目的，「無繼續討論的理由」，決定刪除影片，強調決定與政府施壓無關。他又稱，公布影片旨在引起關注，並為責難任何人，為影響他人致歉，又說：「日本社會有厭惡告密者的傳統，自己也許亦被視為告密者。」

「日本社會有厭惡告密者傳統」

官房長官菅義偉昨在記者上，承認岩田曾以災害派遣醫療隊成員登上鑽石公主號，但因他在船上行動方式與其團隊不同，做法並不合適，因此請求他下船。菅義偉重申，船上有專家長駐，亦設有感染區隔，強調船上隔離措施行之有效。

（共同社/每日新聞/路透社/赫芬頓郵報）

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