一日內確診倍增 首現死亡個案 韓社區全面爆發 大邱死寂「如末日」

韓國昨日53宗新確診病例皆在大邱及毗鄰的慶尚北道，兩地共計已有70宗個案，大部分可追溯至代號「31號病人」的大邱「超級傳播者」，即一名61歲的「新天地耶穌教會」女信徒（見另稿）。

另外，韓國昨傳出首宗確診死亡病例，當局指死者是一名63歲男子，周三在慶北清道郡一間醫院病逝，他生前在該醫院住院20多年，具體死亡原因待查。連同死者，該醫院共收治13名確診病人。衛生官員稱，將調查醫院爆發跟「31號病人」所屬教會的聯繫。

超級傳播者疑傳超過40人

韓國中央應急處置本部副本部長金剛立昨中午承認，武漢肺炎疫情超出防疫網，已開始在社區全面擴散，尤其是近期感染途徑不明的確診病例在在首爾、大邱等地區劇增，疫情已從海外流入，進入社區傳播階段。當局在大邱新設8個病毒篩查診所。

總統府青瓦台昨舉行國家安全保障會議常委會議，其一議題是疫情擴散問題。世衛發言人確認，正跟韓國當局保持密切聯絡，以回應大邱地區武漢肺炎的群聚感染確診案例。

大邱市長權泳臻昨要求市民留守室內，承認正陷入「前所未見的危機」。韓聯社報道，大邱市政府要求關閉全部幼兒園，所有學校將原定3月的春季學期開學延遲最少一周。韓國電視台SBS原訂下月8日舉辦的「SBS人氣歌謠Super Concert in大邱」演唱會亦須押後，演唱會原定嘉賓包括防彈少年團（BTS）等明星。

駐韓美軍暫關基地 提升警戒

上述措施令擁有250萬人口的全國第三大城市大邱淪為「死城」。28歲的大邱居民金根宇接受路透社電話訪問時說：「這就像有人在市中心投下炸彈，就像一場末日喪屍災劫。即使是全城最為繁忙的東城路也是空空如也。」

韓國國防部禁止駐守大邱的官兵離營或接待訪客，理由是一名最近返回大邱家中的士兵確診染疫。駐韓美軍亦暫時關閉了位於大邱的美軍基地，原則上禁止外部人員訪問部隊，又禁止駐韓美軍官兵到大邱旅行。其官網昨日發布公告，將針對半島美軍兵力和設施的武漢肺炎危險級別由「低」上調至「中」。

（綜合報道）

（武漢肺炎）